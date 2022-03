Denuncian presuntas irregularidades con fondos públicos en "La Granja"

Al charla del tema y presentar documentación sobre las reiteradas quejas que realizó a la cartera educativa, durante la gestión de Felipe de los Ríos, que se hizo extensiva a la actual ministra Cecilia Trincado, recibió la recomendación de sanjuan8.com para llevar la situación al plano penal. Lo que ocurre es que estas maniobras - de ser verídicas - constituirían una defraudación al Estado, delito que se encuadra en una calificación del Código Penal.

Todo se destapó por el presunto cobro de las cuotas obligatorias que la cooperadora intimaba en concepto de alquiler de canchas a los equipos que llegaban a prepararse en diversas categorías y disciplinas. Hasta el año pasado, esa cuota fue de $500 por jugador, luego pasó a costar $10.000 por equipo y este año sería de $1.000 por jugador (con una referencia estimada de entre 12 y 15 jugadores por equipo), según informaron a sanjuan8.com, los damnificados. Además del alquiler de las canchas, fue de $2.000 la localía cada vez que se jugaban partidos independientemente a los entrenamientos; esto ocurre los sábados y domingos con seguridad, y algún día en la semana dependiendo del caso. Según confiaron las fuentes a este medio, hubo cobro por el ingreso de autos y motos, que giraron entre los $50 y los $100.

recibos truchos.jpeg

“Esta situación viene de 2019 cuando se jubiló el anterior director del CEF”, contó Vicentela, quien aseguró "no poder" dirigir la institución por la obstrucción de miembros de la cooperadora que hacen uso de llaves, manejan el dinero, los supuestos papeles y los recibos que son expedidos a los equipos, de puño y letra, firmados por una supuesta empleada que no pertenecería al Ministerio de Educación y por su hija.

Pero, ¿Quiénes forman parte de la esa cooperadora que obliga a los equipos a abonar dinero por el uso de un predio que pertenece al Estado provincial? Eso también formará parte de la investigación penal que se inicia desde hoy, bajo la recomendación de sanjuan8.com, en la oficina de Adrián Riveros, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

La causa, en primera instancia, estaría constituida en perjuicio del Estado, a nombre de un único responsable (por el momento) que sería el presidente de la cooperadora, Mario Sanz. Él deberá responder en primer lugar y explicar por qué en la nómina aparecen personas que no están en funciones en este momento. Por ejemplo, la tesorería estaría a cargo de una persona que falleció de Covid-19 al principio de la pandemia.

Esta falta de claridad está marcada, según adelantó el propio fiscal que ya tomó conocimiento de la situación y solicitó las primeras medidas para hacerse parte de la investigación. Esto tiene que ver con pedido de informes al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Deportes, teniendo en cuenta que - al parecer- sería el encargado de las canchas que fueron construidas con fondos de esta área.

Esta situación está siendo analizada este miércoles por la mañana por el fiscal quien evaluará el panorama para determinar si es competencia del Sistema Acusatorio o si deberá pedir el traslado de la causa a la Justicia de Instrucción ordinaria, si es que comprende que se pueda tratar de una supuesta asociación ilícita.

denuncias la granja.jpeg

¿Quién manejó la Granja cuando se quedó acéfala?

Cuando se le consultó a Walter Vicentela sobre quién estaba a cargo de la institución antes de su arribo, manifestó que el que tomaba decisiones era el regente, “a quien todos respondían”. Esta persona sería el ex jefe de Seguridad Náutica, Miguel Jofré, según los dichos de Vicentela, pero los papeles dirían otra cosa. Este funcionario fue nombrado recién la semana pasada por el Ministerio de Educación como vicedirector de la institución.

Por ello, para la Justicia "la cara visible" de esta situación sería el presidente de la cooperadora, Mario Sanz. Él deberá responder en primera instancia las preguntas y echarle luz a lo que ocurrió.

cancha sintético.webp

Pidieron expedientes a Educación por maltratos

En medio del escándalo, más denuncias y pedidos de traslados de empleadas del CEF Nº20 ante el Ministerio de Educación. Ocurre que el mismo director elevó en febrero pasado una nota al responsable administrativo Julio Jofré para solicitar la remoción y/o traslado de Matilde Pereira, una de las empleadas de la administración del edificio tras acusarla por malos tratos a profesores, al personal y a los alumnos.

Una de las damnificadas por estos improperios fue la profesora María Ángeles Aragón, quien habló con sanjuan8.com y explicó los difíciles momentos que le tocó vivir. “Un día salí llorando. Obligó a uno de mis alumnos (menores) a irse del predio porque no había pagado la cuota de $500. Ese alumno, como tantos otros, iba de gomones porque no tenía cómo ir. Yo tengo alumnos con dificultades económicas. La mayoría de los chicos que va al CEF lo hace porque no puede pagar un club deportivo. Ese es el objetivo que tenemos, el de la contención y del aprendizaje; sobre todo la misión de sacar a los chicos de la calle para que hagan deporte”, dijo.

“Los montos que se abonan por cooperadora, por ley, son voluntarios. No tiene atribuciones para prohibir su ingreso al predio escolar, ni mucho menos para cobrar por su ingreso”, expresó el director.

Este informe fue elevado a la supervisora interviniente, Sandra Vilanova, solicitando que se inicie un expediente ante Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación. Además de las acusaciones por maltrato, se le atribuye el incorrecto manejo de llaves y de documentación institucional que le es negada a la nueva autoridad.

¿Qué es el CEF 20 y quién está a cargo?

El Centro de Educación Física Nº20, conocido como La Granja, es una institución educativa que se creó para la realización de actividades deportivas, artísticas y especiales, para niños, jóvenes y adultos.

En este predio, muchos de los alumnos de la educación pública estatal practican deportes. También lo hacen grupos específicos que representan a la institución en disciplinas como hockey, básquet, vóley y handball.

“La Granja”, tiene sus inicios en abril de 1978 bajo el manejo y la administración de la vecina provincia mendocina, aunque su dependencia estaba en Nación. Por gestiones posteriores realizadas por el gobernador Leopoldo Bravo en 1982, según Expediente Nº 31.557/82 ante el ministro de Educación de la Nación, Cayetano Liciardo, se autorizó la independencia del Anexo San Juan del Instituto Nacional de Educación Física, Jorge Eduardo Coll, creándose el Instituto Nacional de Educación Física de San Juan por Resolución Ministerial Nº 1749 el 18 de Noviembre de 1982.

En 1989 construyó su propia identidad y cambió de sede, tras haber permanecido en el Estadio Cubierto del Parque de Mayo durante varios años. El instituto de formación docente deportiva trasladó su asiento a la calle Roque Sanz Peña en Santa Lucía, lugar donde hoy funciona el Centro de Educación Física Nº20 del país. En ese predio, se colocó el Instituto Nacional de Educación Física.

Este centro fue transferido a la jurisdicción provincial, el 1 de enero de 1993, pasando a denominarse Instituto Superior de Educación Física de San Juan, bajo la dependencia de la Dirección de Educación Superior de la cartera educativa sanjuanina.