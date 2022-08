Cruces entre oficialismo y oposición por el proyecto de modificación del Código Electoral

Por su parte, el diputado Andrés Chanampa, del bloque Bloquista, argumentó que el proyecto no es igual a la Ley de Lemas y que tiene muchas alternativas que modernizarán el Código. Además cargó las tintas contra la oposición señalando que no han presentado ninguna propuesta alternativa y que la única salida que encuentras es la judicialización de los conflictos. "Esto no es democraático. Cada vez que algo no les parece bien van a la Justicia" espetó. Por otro lado hizo especial hincapié en que se opusieron a la eliminación de las PASO y fueron a la Justicia por este tema, cuando fue el propio líder de la oposición, Mauricio Macri, quien fue el que primero quiso eliminar esta instancia electoral a nivel nacional.

Cabe aclarar que una vez que el proyecto de modificación del Código Electoral sea tratado en el recinto, se debe convocar a una sesión especial de Diputados y se requiere de una mayoría calificada para que la normativa sea aprobada.