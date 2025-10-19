La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, informó que durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre se llevará a cabo un nuevo operativo de mantenimiento del arbolado público, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, optimizar la iluminación en calles y espacios públicos, y preservar la salud de los ejemplares urbanos.
Cronograma de mantenimiento del arbolado público en Capital
Del 20 al 26 de octubre se realizarán tareas de despeje de luminarias, poda y erradicación de árboles peligrosos.