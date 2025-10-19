Cronograma de mantenimiento del arbolado público en Capital

Del lunes 20 al viernes 24, los equipos municipales trabajarán en el despeje de luminarias y corte de ramas bajas, atendiendo reclamos y realizando tareas programadas en distintos puntos de la ciudad. Durante el turno mañana, los operarios intervendrán de 8 a 13 horas, mientras que por la tarde, de 13 a 17 horas, se realizarán trabajos en domicilios particulares según los pedidos ingresados al sistema de reclamos municipal.

El sábado 25 y domingo 26 de octubre, las cuadrillas continuarán con la erradicación de árboles peligrosos en domicilios particulares, priorizando aquellos casos que representen un riesgo para la seguridad de los vecinos o el tendido eléctrico.