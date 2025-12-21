"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > cronograma

Cronograma de arbolado, saneamiento y recolección para esta semana

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el cronograma de arbolado, saneamiento ambiental y recolección de residuos que se desarrollará del 22 al 28 de diciembre en Capital.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer el cronograma de trabajos que se llevarán adelante entre el lunes 22 y el domingo 28 de diciembre, con intervenciones en el arbolado público, tareas de desinsectación y desratización, y el esquema de recolección de residuos en los distintos sectores de Capital.

Arbolado público

Entre el lunes 22 y el miércoles 24, las tareas estarán orientadas al despeje de luminarias y corte de ramas bajas, con el objetivo de mejorar la seguridad urbana y el correcto funcionamiento del alumbrado público.

Te puede interesar...

  • Turno mañana (8 a 13): Barrio Patrias Sanjuaninas

  • Turno tarde (13 a 17): atención de reclamos en domicilios particulares de distintas zonas

El jueves 25, por ser feriado nacional, no habrá actividad.

El viernes 26, se retomarán los trabajos de despeje y corte en domicilios seleccionados, priorizando los pedidos ingresados al sistema municipal.

Durante el sábado 27 y domingo 28, de 8 a 13, el personal municipal realizará la erradicación de árboles peligrosos en distintos puntos de la ciudad, como medida preventiva ante posibles tormentas o vientos fuertes.

Desinsectación, desratización y educación ambiental

Las tareas se desarrollarán del lunes 22 al viernes 26, con suspensión el jueves 25 por el feriado de Navidad.

Turno mañana

Desinsectación y educación ambiental en el Barrio Mutual Banco San Juan, sector comprendido entre Sargento Cabral y Matías Zavalla, los días lunes, martes, miércoles y viernes.

Turno tarde

  • Lunes 22: desinsectación en calle Güemes, entre Santa Fe y Mitre

  • Martes 23, miércoles 24 y viernes 26: Barrio La Candelaria, zona de Tucumán y Correa

  • Viernes 26: desinsectación en el Centro Cultural Estación San Martín

Recolección de residuos

La Secretaría de Ambiente y Servicios informó el esquema de recolección domiciliaria y de residuos verdes, con la ciudad dividida por Avenida Libertador General San Martín.

Zona Norte (hasta el límite con Chimbas):

  • Residuos verdes: miércoles y viernes

  • Residuos domiciliarios: desde las 5.00

Zona Sur (hasta el límite con Rawson):

  • Residuos verdes: martes y jueves

  • Residuos domiciliarios: desde las 14.00

Además, continúa en funcionamiento el Sistema Automatizado de Recolección mediante contenedores cerrados y el programa Punto Limpio, con separación de residuos orgánicos, inorgánicos y vidrios.

Desde el municipio recordaron algunas recomendaciones:

  • Cartones y telgopor: abrir, atar y reducir volumen

  • No arrojar residuos en cunetas ni cordones

  • Respetar horarios de recolección

  • Para grandes volúmenes de residuos, comunicarse al 2644444169 o al 147

También se advirtió sobre el uso indebido de contenedores, sancionado por la Ordenanza Nº 10.125, que prohíbe arrojar residuos especiales, escombros, animales muertos o líquidos en la vía pública.

Temas

Te puede interesar