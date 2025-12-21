Cronograma de arbolado, saneamiento y recolección para esta semana

El jueves 25, por ser feriado nacional, no habrá actividad.
El viernes 26, se retomarán los trabajos de despeje y corte en domicilios seleccionados, priorizando los pedidos ingresados al sistema municipal.
Durante el sábado 27 y domingo 28, de 8 a 13, el personal municipal realizará la erradicación de árboles peligrosos en distintos puntos de la ciudad, como medida preventiva ante posibles tormentas o vientos fuertes.
Desinsectación, desratización y educación ambiental
Las tareas se desarrollarán del lunes 22 al viernes 26, con suspensión el jueves 25 por el feriado de Navidad.
Turno mañana
Desinsectación y educación ambiental en el Barrio Mutual Banco San Juan, sector comprendido entre Sargento Cabral y Matías Zavalla, los días lunes, martes, miércoles y viernes.
Turno tarde
-
Lunes 22: desinsectación en calle Güemes, entre Santa Fe y Mitre
-
Martes 23, miércoles 24 y viernes 26: Barrio La Candelaria, zona de Tucumán y Correa
-
Viernes 26: desinsectación en el Centro Cultural Estación San Martín
Recolección de residuos
La Secretaría de Ambiente y Servicios informó el esquema de recolección domiciliaria y de residuos verdes, con la ciudad dividida por Avenida Libertador General San Martín.
Zona Norte (hasta el límite con Chimbas):
Zona Sur (hasta el límite con Rawson):
Además, continúa en funcionamiento el Sistema Automatizado de Recolección mediante contenedores cerrados y el programa Punto Limpio, con separación de residuos orgánicos, inorgánicos y vidrios.
Desde el municipio recordaron algunas recomendaciones:
-
Cartones y telgopor: abrir, atar y reducir volumen
-
No arrojar residuos en cunetas ni cordones
-
Respetar horarios de recolección
-
Para grandes volúmenes de residuos, comunicarse al 2644444169 o al 147
También se advirtió sobre el uso indebido de contenedores, sancionado por la Ordenanza Nº 10.125, que prohíbe arrojar residuos especiales, escombros, animales muertos o líquidos en la vía pública.