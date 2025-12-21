Cronograma de arbolado, saneamiento y recolección para esta semana

Turno mañana (8 a 13): Barrio Patrias Sanjuaninas

Turno tarde (13 a 17): atención de reclamos en domicilios particulares de distintas zonas

El jueves 25, por ser feriado nacional, no habrá actividad.

El viernes 26, se retomarán los trabajos de despeje y corte en domicilios seleccionados, priorizando los pedidos ingresados al sistema municipal.

Durante el sábado 27 y domingo 28, de 8 a 13, el personal municipal realizará la erradicación de árboles peligrosos en distintos puntos de la ciudad, como medida preventiva ante posibles tormentas o vientos fuertes.

Desinsectación, desratización y educación ambiental

Las tareas se desarrollarán del lunes 22 al viernes 26, con suspensión el jueves 25 por el feriado de Navidad.

Turno mañana

Desinsectación y educación ambiental en el Barrio Mutual Banco San Juan, sector comprendido entre Sargento Cabral y Matías Zavalla, los días lunes, martes, miércoles y viernes.

Turno tarde

Lunes 22: desinsectación en calle Güemes , entre Santa Fe y Mitre

Martes 23, miércoles 24 y viernes 26: Barrio La Candelaria , zona de Tucumán y Correa

Viernes 26: desinsectación en el Centro Cultural Estación San Martín

Recolección de residuos

La Secretaría de Ambiente y Servicios informó el esquema de recolección domiciliaria y de residuos verdes, con la ciudad dividida por Avenida Libertador General San Martín.

Zona Norte (hasta el límite con Chimbas):

Residuos verdes: miércoles y viernes

Residuos domiciliarios: desde las 5.00

Zona Sur (hasta el límite con Rawson):

Residuos verdes: martes y jueves

Residuos domiciliarios: desde las 14.00

Además, continúa en funcionamiento el Sistema Automatizado de Recolección mediante contenedores cerrados y el programa Punto Limpio, con separación de residuos orgánicos, inorgánicos y vidrios.

Desde el municipio recordaron algunas recomendaciones:

Cartones y telgopor: abrir, atar y reducir volumen

No arrojar residuos en cunetas ni cordones

Respetar horarios de recolección

Para grandes volúmenes de residuos, comunicarse al 2644444169 o al 147

También se advirtió sobre el uso indebido de contenedores, sancionado por la Ordenanza Nº 10.125, que prohíbe arrojar residuos especiales, escombros, animales muertos o líquidos en la vía pública.