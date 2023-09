Crimen de Alan: detectan un posible agravante y revisan las cámaras

El fiscal Francisco Micheltorena le explicó a sanjuan8.com que, las testimoniales y las cámaras de seguridad fueron suficiente prueba para darle contundencia a la imputación. Sin embargo, volverá este lunes a revisar (con más detalles) las imágenes emitidas por el Laboratorio Forense del CISEM para determinar una cosa que lo inquieta.

El análisis sin ampliar ni mejorar (como lo harán más tarde) mostraría claramente que el sujeto agresor "esperó" con el cuchillo en la puerta hasta que saliera su víctima. Esta formulación del hecho podría fundarse en que, con anterioridad Alan y Cristian se enfrentaron en una pelea feroz en el interior del evento al que asistieron. Esta prueba podría ser crucial para darle un nuevo rumbo a la investigación.

Los detalles de las circunstancias del hecho no revisten importancia porque podrían ser incorporados en la segunda parte de la investigación. "No es fácil tomar declaración indagatoria a los menores implicados, porque hay que convocar a una audiencia videograbada por cada testigo, al tratarse de menores", señaló Micheltorena.

Además, de esos testimonios también faltaría el estudio de ADN para cortejar con la sangre hallada en el cuchillo que fue secuestrado el mismo sábado. "Por ahora, el ADN no es de interés porque hay suficiente prueba para inculpar al agresor", dijo el fiscal.

Por su parte, aclaró a sanjuan8.com que "no hay indicio de la participación de otra persona en el hecho", lo que sí hay es señales de que hubo peleas anteriores en el interior del lugar. Otro de los detalles sobre el evento que se convirtió en la escena del crimen es que se trató de una fiesta clandestina y esto complejiza aún más la investigación.

Cómo fue el crimen

Según la reconstrucción preliminar de los acontecimientos, todo comenzó en una fiesta de cumpleaños que se estaba realizando en la Unión Vecinal del Barrio Santa Lucía Norte. El festejo comenzó a las 22 del día viernes y se prologó durante la madrugada del sábado. Fue así como a las 4.30 el clima estaba más que caliente. Alan estaba junto a su novia (también menor de edad) la cual presenció el hecho.

Se supo que en medio de la fiesta, por razones que aún no terminan de dilucidar, Alan protagonizó una pelea con su agresor. El enojo no terminó ahí, sin dudas, ya que el sospechoso al salir del lugar esperó a Alan con un cuchillo en la mano (que no era propio del lugar). La maniobra fue fatal. Una puñalada en el pecho terminó con la vida del adolescente en minutos. Pese a las intensas maniobras insistentes de la novia del chico y de sus amigos por tratar de controlar la hemorragia, el chico no resistió y llegó al hospital sin vida.

