Creciente en RN 141: automovilista evadió las advertencias y debió ser rescatado

Como era previsible, mientras cruzaba, la fuerte corriente de agua arrastró el auto y lo estrelló contra un alambrado. El trabajador al ver la situación acercó la máquina hasta donde estaba el hombre y éste salió del vehículo y se subió a la pala de la cargadora. El maquinista, poniendo en riesgo su vida, logró rescatar al hombre que decidió evadir todas las advertencias de las autoridades subestimando la fuerza de la creciente.

Minutos después, llegó el jefe de Gendarmería para intervenir en el lugar y vio cómo una Traffic con niños estaba a punto de cruzar. El alto mando logró frenar a la camioneta y que el conductor desistiera de su actitud, conducción imprudente que minutos antes había terminado con un auto arrastrado por la corriente.

Una situación similar ocurrió hace 12 años el 14 de febrero de 2014, cuando en la misma RN 141, en la zona de Río Papagayos, un camión fue devorado por una creciente y cayó más de 15 metros. Personal que estaba en la zona logró rescatar y salvar la vida del chofer. Sin embargo, esta maniobra imprudente puso en riesgo un colectivo con gente que iba detrás, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

ADVERTENCIA DE VIALIDAD A CONDUCTORES POR RN 141

Vialidad Nacional, en forma conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia de San Juan, informa a la población que se mantiene el cierre preventivo nocturno de la Ruta Nacional 141, en el horario comprendido entre las 19:00 horas y las 07:00 horas del día siguiente, por estrictos motivos de seguridad vial y preservación de la vida humana.

Si bien actualmente no se registran tormentas, la Ruta Nacional 141 presenta daños severos, con sectores de la calzada socavados y carcomidos, reduciendo significativamente las condiciones de seguridad. Circular en horario nocturno incrementa exponencialmente el riesgo, ya que disminuye la visibilidad, aun con señalización instalada, y aumenta la posibilidad de que no se adviertan zonas peligrosas, erosiones profundas o descalces de la calzada.

Vialidad Nacional comprende la importancia estratégica de la Ruta Nacional 141, especialmente para el tránsito de transporte pesado y de pasajeros. Por tal motivo, se trabaja contrarreloj en la construcción de una huella alternativa, que permitirá garantizar una transitabilidad permanente en los próximos días, antes del fin de semana próximo. Estas tareas implican trabajos complejos sobre terreno inestable, greda y barro, con equipos viales que incluso han quedado enterrados durante las labores y que han sido recuperados gracias al esfuerzo del personal técnico y operativo.

El corte preventivo nocturno, que puede generar molestias, tiene como único objetivo salvaguardar la vida de quienes transitan la ruta, así como también proteger la labor de los trabajadores y evitar consecuencias administrativas, civiles o judiciales derivadas de siniestros evitables.

Se solicita a la población paciencia y comprensión, y planificar los traslados teniendo en cuenta que la única vía segura de conexión con el departamento de Valle Fértil, después de las 19 horas, es la Ruta Nacional 150, previendo combustible y tiempos de viaje adicionales, pero con la tranquilidad de arribar en condiciones seguras.

Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia reiteran que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente a la protección de la vida, la integridad física de las personas y la seguridad vial, y agradecen la colaboración y responsabilidad de todos los usuarios.