JJ.OO. de Invierno: Lindsey Vonn sufrió una durísima caída

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con la rodilla derecha de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse-, se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, había anunciado el pasado martes que iba a competir en las pruebas olímpicas.

La campeona de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso -dos esta temporada-, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono.

image

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia)- había sido tercera en el ensayo del sábado.

Este domingo buscaba una nueva gesta, pero, por desgracia, ha tenido que ser evacuada en helicóptero a un hospital, con lo que se acabó, de la forma que nadie deseaba, su participación en estos Juegos Olímpicos.