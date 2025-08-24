Cortarán las calles cerca de la Terminal por trabajos de OSSE

Ambas obras se realizarán en el lapso de 5 (cinco) días, comenzando el lunes 25 de agosto y finalizando el viernes 29 de agosto.

La zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas.

La empresa pone a disposición vías de contacto ante consultas y/o reclamos:

Por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto)

Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773