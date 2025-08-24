Personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias (OSSE) realizará un Bypass en el colector cloacal en calles Estados Unidos y Santa Fe. Una vez finalizada la primer obra, se comenzará a realizar un segundo Bypass en el colector cloacal en calles Avellaneda y Santa Fe.
Cortarán las calles cerca de la Terminal por trabajos de OSSE
Las tareas implicarán una interrupción del tránsito por el lapso de 5 días, a partir de este lunes, en las calles que rodean a la Terminal de Ómnibus.