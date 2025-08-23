"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > poda

Continúa el operativo de poda en la Ciudad de San Juan con cronograma semanal

La Municipalidad informó que los trabajos se desarrollarán del lunes 25 al domingo 31 de agosto, abarcando distintos barrios y cuadrantes de la capital provincial.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que el operativo de poda del arbolado urbano continuará a lo largo de toda la semana, desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto. Los trabajos buscan mantener en óptimas condiciones las calles y espacios públicos, garantizando seguridad y cuidado del entorno.

El cronograma detallado para cada día es el siguiente:

  • Lunes 25/8: 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría; 13 a 17 hs: Barrio Maipú; 19 a 22 hs: Barrio 12 de Octubre.

  • Martes 26/8: 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría; 13 a 17 hs: Villa América; 19 a 22 hs: Barrio 12 de Octubre.

  • Miércoles 27/8: 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría; 13 a 17 hs: Villa América; 19 a 22 hs: Barrio 12 de Octubre.

  • Jueves 28/8: 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría; 13 a 17 hs: Barrio Del Bono; 19 a 22 hs: Cuadrante Mendoza – Comandante Cabot – General Acha – Lateral Sur de Circunvalación.

  • Viernes 29/8: 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría; 13 a 17 hs: Barrio Del Bono; 19 a 22 hs: Cuadrante Mendoza – Comandante Cabot – General Acha – Lateral Sur de Circunvalación.

  • Sábado 30/8: 8 a 13 hs: Cuadrante Aristóbulo del Valle – Santa Fe – Av. Rawson – 9 de Julio.

  • Domingo 31/8: 8 a 13 hs: Cuadrante Maipú – Av. Rawson – Av. Libertador – Pueyrredón.

Te puede interesar...

El municipio solicita a los vecinos tomar precauciones y evitar estacionar vehículos en las zonas de trabajo para agilizar las tareas de poda y garantizar la seguridad de los equipos municipales.

Temas

Te puede interesar