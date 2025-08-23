La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que el operativo de poda del arbolado urbano continuará a lo largo de toda la semana, desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto. Los trabajos buscan mantener en óptimas condiciones las calles y espacios públicos, garantizando seguridad y cuidado del entorno.
Continúa el operativo de poda en la Ciudad de San Juan con cronograma semanal
La Municipalidad informó que los trabajos se desarrollarán del lunes 25 al domingo 31 de agosto, abarcando distintos barrios y cuadrantes de la capital provincial.