Consumidores más informados y reclamos en alza: el diagnóstico oficial

“Desarrollamos programas para que los consumidores puedan conocer la ley y entender cuáles son sus derechos. Cuando las personas saben que existe una herramienta legal, se animan a denunciar los incumplimientos”, afirmó Carrizo.

Crecen las denuncias por mayor conocimiento

La directora sostuvo que el aumento de presentaciones ante el organismo refleja una mayor participación de los usuarios frente a situaciones que antes quedaban sin reclamo formal. “Hoy la gente, frente a un incumplimiento, decide denunciar. Esa es una señal de que el consumidor está más informado”, remarcó.

En muchos casos, explicó, los conflictos se resuelven mediante instancias de conciliación entre las partes antes de avanzar hacia sanciones. “La intención de la dirección es priorizar la conciliación. Buscamos que las partes se sienten, dialoguen y lleguen a una solución antes de avanzar hacia una sanción”, sostuvo.

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Entre los rubros con mayor cantidad de denuncias se destacan las entidades bancarias, principalmente por seguros que se aplican en cuentas o servicios financieros sin pleno conocimiento de los usuarios.

“Los bancos siguen liderando el ranking de denuncias, principalmente por seguros que se implementan en cuentas de los consumidores”, indicó Carrizo. De acuerdo con la funcionaria, estas situaciones afectan en muchos casos a sectores considerados hipervulnerables, como jubilados y adultos mayores.

Por ese motivo, el organismo desarrolló programas de asistencia que incluyen visitas a centros de jubilados y espacios comunitarios para revisar movimientos bancarios y detectar irregularidades.

“Asistimos a esos espacios para revisar movimientos y detectar seguros que fueron incorporados sin consentimiento. En esos casos solicitamos la baja del servicio y el reintegro del dinero”, explicó.

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Actividades por el Día del Consumidor

Como parte de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el organismo realizará distintas actividades abiertas a la comunidad.

La agenda comenzará el lunes por la mañana con un stand informativo en el cruce de las peatonales, donde se brindará asesoramiento a los vecinos y se difundirá material sobre los derechos de los consumidores. “Vamos a estar con un código QR donde estará disponible la ley completa, para que los ciudadanos puedan acceder a la normativa que protege a los consumidores”, señaló Carrizo.

Ese mismo día, por la tarde, se desarrollará una capacitación en el Foro de Abogados con la participación del juez Carlos Tamburzi, uno de los tres magistrados especializados en derecho del consumo que existen en el país.

Feria institucional y convenio con la universidad

Las actividades continuarán el martes con una feria institucional en la Plaza Seca, donde se presentarán los distintos programas que impulsa la Dirección de Defensa al Consumidor. “Allí vamos a mostrar todo lo que hemos estado haciendo en el territorio y las herramientas que sirven para acompañar a los ciudadanos”, explicó Carrizo.

Durante esa jornada también se firmará un convenio de cooperación con la Universidad de Congreso, orientado a desarrollar capacitaciones y acciones de educación vinculadas a los ciberdelitos y a la protección de los consumidores en entornos digitales.

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La funcionaria explicó que el acuerdo permitirá ampliar el trabajo territorial del organismo y fortalecer el programa “Conocé tus derechos”, destinado a difundir la legislación vigente entre consumidores y prestadores de servicios.

“Creo que hay mucho desconocimiento de la ley y la educación es fundamental. Cuando empecemos a mirar que tenemos una ley y que incluso la podemos tener en el teléfono, vamos a tener una sociedad más transparente”, afirmó.

Además, adelantó que el organismo trabaja en la creación de un registro destinado a mejorar el control sobre empresas y prestadores de servicios, iniciativa que todavía se encuentra en desarrollo.

Multas que pueden alcanzar montos elevados

En los casos donde no se logra una conciliación, la Dirección puede avanzar con sanciones económicas a las empresas que incumplen la normativa. Las multas se calculan en base a la canasta básica, por lo que su monto varía según la gravedad del caso y la cantidad de consumidores afectados.

“Las multas se calculan en canastas básicas y dependen del caso. En algunos expedientes se aplica la sanción máxima cuando se comprueba un incumplimiento grave. Por ejemplo, a Branka Motors se le aplicó la multa máxima de 2.100 canastas básicas”, detalló Carrizo.

Por Gabriel Rotter.