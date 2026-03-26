En cumplimiento con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, se celebró la Sesión Preparatoria encabezada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo. En la ocasión, los legisladores designaron a los miembros de las Comisiones de Exterior e Interior, quienes serán responsables de recibir y acompañar al gobernador Marcelo Orrego en su llegada al recinto para pronunciar el Mensaje Anual, en el marco de la apertura de sesiones del Periodo Ordinario 2026, prevista para el próximo miércoles 1 de abril a las 9 horas.
Desginaron las comisiones para recibir al gobernador en la apertura de sesiones
Además, el plenario fijó la realización de las sesiones para el día jueves, en el horario y frecuencia que se determine en Labor Parlamentaria.