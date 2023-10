"Es una situación muy angustiante. Hay mucha gente muerta. Niños, adolescentes, mujeres, ancianos y hombres secuestrados y retenidos. Todo el tiempo se vive en estado de alarma. El país está paralizado", expresó.

El día a día es cruel. No se puede transitar por la calle con soltura o tranquilidad. Está todo paralizado, aunque los servicios esenciales funcionan con la presión y el miedo de lo que pueda ocurrir. "Nos han pedido que intentemos quedarnos en nuestras casas o en un lugar seguro, lo más posible. Los trabajadores esenciales continúan trabajando, supermercados, farmacias, canales de noticias, etc. Los hospitales están preparados y las donaciones han sido superadas con creces. Tanto alimentos, productos higiénicos. agua, como donaciones de sangre", manifestó.

La recomendación es clara. Agua, medicamentos y alimentos para mantenerse resguardados. También, es tener a mano elementos básicos como linternas y baterías cargadas. Todos los detalles son importantes a la hora de sobrevivir.

No hay casi movimientos en la calle, "muy similar a la época del covid, pero con helicópteros en el cielo", expresó Ivana, quien confió que - por fortuna - no ha perdido seres queridos ni conocidos, lo cual para ella lo es todo. Pero sí le toca de cerca las historias de familiares y amigos de sus amigos que han sido asesinados y secuestrados. La cabeza no para, el peligro convive con ellos día a día en Tel Aviv. Ivana está a salvo, pero con miedo.