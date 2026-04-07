Condenado a prisión por enviar pornografía por Instagram a nenas

Durante la audiencia, la fiscalía expuso la gravedad de los hechos cometidos por Luna. Tras el acuerdo entre las partes, se resolvió la pena de 5 años contemplando los siguientes factores:

• Agravantes: Se consideró la naturaleza del hecho, la cantidad de episodios delictivos y las severas secuelas psicológicas detectadas en las víctimas.

• Atenuantes: Se tomó en cuenta la edad del imputado, su carencia de antecedentes penales y la colaboración prestada durante el proceso judicial.

• Medida cautelar: El magistrado dispuso que Luna permanezca bajo prisión preventiva (Art. 297 inc. 1°) hasta que la sentencia quede firme, garantizando así el cumplimiento inmediato de la condena.

Cronología de los hechos

La investigación se inició a partir de reportes internacionales de la organización NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) y la red CyberTipline, canalizados a través del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires bajo el convenio de cooperación suscrito por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal. Los informes de Meta Inc. (Instagram) fueron fundamentales para geolocalizar al imputado en San Juan.

Aunque fue reportado posteriormente, el primer hecho registrado ocurrió el 11 de septiembre de 2025. Bajo el usuario “Mäçõ Cäm”, Luna contactó a una niña 10 años. Según los informes psicológicos, la menor presentó un "marcado nivel de angustia y temor" al recordar cómo el sujeto le solicitaba material audiovisual personal, situación que ella logró rechazar.

El 18 de enero de 2026, el imputado utilizó el perfil “Fw Märkös” para contactar a una adolescente de 14 años. En esta ocasión, la maniobra escaló: además de entablar conversaciones con fines sexuales, Luna distribuyó un archivo de video de abuso sexual infantil (clasificado como B1 - relaciones sexuales explícitas). El objetivo de esta acción, según la fiscalía, era "desensibilizar" a la víctima para normalizar el abuso y facilitar un acercamiento posterior.

El tercer hecho ocurrió el 1 de febrero de 2026. Con el nombre de usuario “Marcos Dario”, contactó a otra menor de 14 años repitiendo el patrón: acoso y distribución de material explícito.

Tras el análisis de las evidencias digitales y los reportes de Meta, las autoridades procedieron a la detención de Luna el 23 de febrero de 2026 en su domicilio del Barrio Valle Grande.

La investigación fiscal determinó un patrón de conducta sistemático. El imputado aprovechaba la vulnerabilidad y la edad de las víctimas para iniciar diálogos aparentemente casuales que rápidamente derivaban en contenido sexualizado. El envío de videos de otras menores en actos de abuso era una herramienta recurrente para presionar y manipular a las niñas damnificadas, quienes manifestaron en las entrevistas periciales haber vivido experiencias de profundo malestar y riesgo.