La Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano informa a la comunidad que, previo al inicio de cualquier obra, es necesario realizar el trámite correspondiente para abonar la tasa municipal por derecho de construcción. Se trata de un paso clave que permite ordenar y regular el desarrollo urbano, garantizando que cada proyecto se ejecute conforme a la normativa vigente en cada municipio.
Cómo realizar el trámite de derecho de construcción
Planeamiento recordó que este procedimiento permite ordenar el crecimiento urbano, cumplir con la normativa vigente y avanzar con las obras.