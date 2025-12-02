Cómo pagar las multas de tránsito a través del botón de pago

En el detalle de cada acta figura la opción “Pagar”, que redirecciona automáticamente al sistema Plus Pago, habilitado para operar con tarjetas de crédito y débito.

Cuando la infracción implica la radiación del vehículo, el trámite exige la presencia inmediata del infractor en los Juzgados de Faltas, ubicados en el tercer piso, núcleo 5 del Centro Cívico.