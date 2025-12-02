"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > MULTAS

Cómo pagar las multas de tránsito a través del botón de pago

A través de Ciudadano Digital, es posible consultar deudas, ver actas y pagar online a través de Plus Pago. Hay descuentos por pago voluntario y beneficios adicionales para quienes no son reincidentes.

El Ministerio de Gobierno informó que para cancelar las multas de tránsito, el infractor puede ingresar a su cuenta de Ciudadano Digital con su usuario y clave personal. Una vez dentro, debe dirigirse a la pestaña “Mis Deudas” y luego seleccionar “Actas de Infracción a la Ley de Tránsito”, donde se muestran todas las infracciones pendientes.

En el detalle de cada acta figura la opción “Pagar”, que redirecciona automáticamente al sistema Plus Pago, habilitado para operar con tarjetas de crédito y débito.

Cuando la infracción implica la radiación del vehículo, el trámite exige la presencia inmediata del infractor en los Juzgados de Faltas, ubicados en el tercer piso, núcleo 5 del Centro Cívico.

Te puede interesar...

El sistema contempla beneficios por pago espontáneo y voluntario dentro de los primeros 30 días, lo que otorga un descuento del 25% sobre el monto total. Si además se trata de la primera multa y el infractor no registra reincidencias, se suma un descuento adicional del 50%, siempre dentro del mismo plazo.

Temas

Te puede interesar