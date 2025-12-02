El Ministerio de Gobierno informó que para cancelar las multas de tránsito, el infractor puede ingresar a su cuenta de Ciudadano Digital con su usuario y clave personal. Una vez dentro, debe dirigirse a la pestaña “Mis Deudas” y luego seleccionar “Actas de Infracción a la Ley de Tránsito”, donde se muestran todas las infracciones pendientes.
Cómo pagar las multas de tránsito a través del botón de pago
A través de Ciudadano Digital, es posible consultar deudas, ver actas y pagar online a través de Plus Pago. Hay descuentos por pago voluntario y beneficios adicionales para quienes no son reincidentes.