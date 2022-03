Comienza la vacunación con dosis de Pfizer en menores de 5 a 11 años

En el marco de la post pandemia, y con miras al principio de la endemia, la ministra remarcó la importancia de acrecentar los niveles de vacunación en los niños, a una semana de haber comenzado el ciclo lectivo 2022. "Ser endémico no significa que no sea peligro. Vamos a tener brotes, como sucede con la gripe. Hay que tener precaución para no recaer", indicó.