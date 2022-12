Comercio en Navidad: "Hacía mucho no se veía tanta gente en la peatonal"

En esta Navidad, al 76,8% de los comercios medidos les fue igual o mejor de lo esperado, 3,6 puntos porcentuales por encima del año pasado (73,2%), aunque incidió que las expectativas en estas fiestas eran moderadas.

Por los márgenes más ajustados y cierta incertidumbre sobre los costos de reposición de la mercadería post-fiestas, hubo escasez de promociones. Solo la mitad de los negocios de la muestra realizó alguna, cuando en 2021 casi el 70% de estos ofrecieron algo.

El ticket promedio se ubicó en $9.410, con el monto más elevado en Audio, video, celulares y accesorios ($10.985) y el más bajo en Librerías ($5.222).

En ocasión de esta encuesta navideña, también los comercios minoristas fueron consultados acerca del efecto del mundial de futbol de Qatar 2022 sobre las ventas. Allí, el 44% comentó que fue regular, el 25% de los mismos informaron consecuencias negativas o malas, el 21% registró efectos buenos, el 6% muy malo y, por último, el 5% restante muy bueno.

Estos efectos, se explicaron en un 29% por la cantidad de gente en la calle y un 20% por los festejos de la obtención de la Copa del Mundo, que incluyó un feriado que limitó la presencia de consumidores y trabajadores en los negocios minoristas. Un 18% comentó acerca del efecto del limitado poder de compra del salario, un 16% asignó su respuesta a los cortes de calle y problemas para la circulación y el 17% restante determinó otros efectos no consignados entre las opciones.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el viernes 23 y el sábado 24 de diciembre en 232 comercios pymes del país por un equipo de 30 encuestadores.

"En San Juan, el martes se trabajó normalmente y no influyó el feriado ni los festejos como en CABA" , comentó Marcelo Vargas, delegado de Comercio de Cama San Juan. "Tenemos número similares menos en indumentaria ( -14.4 %) acá cayó 8.7% eso y la fuerte promoción público- privada en Capítal propuesta por CAME hizo que por primera vez en 6 meses tengamos números positivos , agrego VARGAS. Según los comerciantes consultados "hacía muchos años que no se veía tanta gente en la peatonal, principalmente los días 22 y 23", comentó el propietario de una antigua zapatería del microcentro.

Principales comentarios realizados por los comercios consultados:

1) Indumentaria, Lencerías, y accesorios:

El rubro se retrajo 14,4% a precios constantes frente a la misma fecha 2021 y una de las quejas más mencionadas en las grandes ciudades, fue el fuerte aumento de la venta ilegal.

“Este año no tuvimos faltantes de mercadería como en 2021, pero demoró más días en llegar”. (fue la respuesta desde un comercio de Mar del Plata en Provincia de Buenos, que realizó promociones y evaluó como muy malo el impacto de la Copa del Mundo en su negocio.

“Vendimos en relación a lo esperado, nos ayudaron las promociones y el buen humor por la ganar el Mundial” (negocio de la ciudad de Salta).

“Tuvimos muy poca venta esta Navidad, la gente estaba enfocada en el Mundial” (comercio de la ciudad de Córdoba que se sintió perjudicado por el torneo de fútbol).

2) Electrodomésticos y artículos electrónicos:

El sector tuvo un aumento del 4,2% a precios constantes frente a la misma fecha 2021

“Muchos de los productos de nuestro rubro está con faltantes por el cierre de importaciones, por eso vendimos poco, pero era lo que esperábamos” (venta de equipos de computación y accesorios, ciudad de Rosario en Provincia de Santa Fe, que evaluó el impacto de Qatar como regular).

“Hubo un mayor movimiento de gente y se vendió más que el año pasado, pero debido al futbol y no tanto a la Navidad” (venta de audio y artículos electrónicos de Godoy Cruz, en Mendoza, beneficiado por la copa mundial en manos de la Argentina).

3) Calzado y Marroquinería:

Las ventas bajaron 5,1% a precios constantes y el 79% de los empresarios consultados se mostró perjudicado por el Mundial.

“El Mundial nos perjudicó porque la gente comenzó a activarse muy tarde y no creo que esas ventas las recuperemos” (comercio de Cipolletti, Río Negro)

“Este año hubo mucho menos ventas que el año pasado, la gente se acordó tarde de la Navidad” (zapatería de Pergamino, Provincia de Buenos Aires).

“Vendimos poco porque los precios de este año no están acorde a los salarios, en unidades se notó mucho la baja” (zapatería deportiva de la ciudad de Posadas, en Misiones).

4) Cosméteica y Perfumería:

El aumento fue de 2,1% a precios constantes frente a la misma fecha 2021 y el 89,2% de las tiendas dijo haber vendido igual o más de lo esperado

“Los precios variaron mucho desde la Navidad pasada, pero siempre se tienen buenas ventas en esta fecha. Se regalaron más perfumes y cosméticos que otras veces” (comercio de Paraná, en Entre Ríos).

“Vendimos a tono con lo esperado, pero se comenzó tarde y estamos seguros que la semana próxima vamos a seguir vendiendo regalos” (comercio de CABA).

“Las ventas venía muy flojas, pero incorporamos productos más pequeños para que se muevan y algo mejoró” (comercio de la ciudad de Santa Fe).

5) Jugueterías:

Se vendió 3,4% más que en 2021, a precios constantes, y solo 57% de los negocios hizo alguna promoción en un rubro que suele ser activo en ofertas para fechas especiales.

“Venimos muy ajustados, pero mejor que el año pasado, igual en la semana que viene vamos a seguir vendiendo, esto no terminó” (comercio de Morón, Provincia de Buenos Aires).

“La lluvia del viernes 23 perjudicó a los comercios a cielo abierto como el nuestro y también los festejos del Mundial, por eso se vendió muy tranquilo y apenas mejoró en relación al año pasado (comercio de San Miguel de Tucumán)

“Vendimos muchas cosas de Argentina que nos salvó la fecha, porque juguetes no se consiguen por menos de $10 mil y esa fue la alternativa” (comercio de San Martín, en Provincia de Buenos Aires).

6) Librerías:

Las ventas bajaron 7,5% a precios constantes, siempre frente a la misma fecha 2021, aunque al 73% de las tiendas les fue igual o mejor de lo esperado. Solo el 38% de los comercios de este rubro hizo promociones y se destacó generalizadamente la venta sobre hora y como última opción.

“La gente salió a comprar a último momento, porque se pagaron tarde los aguinaldos y por la euforia mundialista” (ciudad de Salta).

“El poder adquisitivo está muy bajo, vendimos poco y sobre hora, circuló poca gente en los días previos” (ciudad de La Rioja)

“Nos salvó el turismo, llegaron muchas familias estos días y se compraron regalos acá, nos fue mucho mejor de lo esperado” (Librería de Usuahia Tierra del Fuego).