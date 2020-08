Cerca de 400 camiones bloquearon el ingreso por el Control de San Carlos

Lo informó el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández. Piden que no se les haga el hisopado ni la colocación de las fajas en los vehículos. “Van en contra de las disposiciones sanitarias establecidas para el resguardo de los 750 mil sanjuaninos”, dijo.

Mientras la provincia está focalizada en mitigar lo más posible la propagación de coronavirus que brotó hace una semana en el departamento de Caucete, una protesta desató un conflicto en el ingreso a San Juan. Son cerca de 400 camiones que bloquean el ingreso y egreso de la provincia, provocando un congestionamiento innecesario para aquellos transportistas que deseen trabajar normalmente. “La solicitud que están haciendo va en contra de las disposiciones sanitarias establecidas para el resguardo de los 750 mil sanjuaninos”, expresó el subsecretario de Seguridad Abel Hernández, a sanjuan8.com.

Es que en horas de la tarde, unos 10 camioneros hicieron un bloqueo repentino de la ruta en el Control de San Carlos. El reclamo era que no querían ser sometidos al hisopado PCR para detectar si tienen o no coronavirus, ni que les coloquen las fajas de seguridad en las puertas que garantizan que no estarán circulando por la provincia.

La policía intervino en el lugar, pero al hacerse el corte en un momento de mayor tránsito en la ruta, se acumularon 400 camiones de transportistas locales, nacionales e internacionales.

“La situación actual nos pone en un escenario muy complejo porque la solicitud que están haciendo va en contra de las disposiciones sanitarias que han sido establecidas y diagramadas para el resguardo d los 750 mil sanjuaninos”, dijo.

Además, remarcó el oportunismo con el que organizaron el reclamo. “Hoy tenemos esta situación de que intentamos controlar el virus y este sector se aprovecha de la circunstancia para utilizar los medios más perjudiciales para nuestra provincia como es el bloqueo de una ruta”, destacó Hernández a este medio.

Luego de intervenir en el bloqueo del barrio Altos de Natania tras la detección de un caso positivo, el funcionario se dirigió al Control de San Carlos para hablar con los que protestan y tratar de llegar a una solución.