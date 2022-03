Censo digital: a partir de hoy se puede comenzar a completar el cuestionario

Cómo se tratará la discapacidad en el Censo 2022

Marco Lavagna contó cómo será el abordaje de la discapacidad según el formulario confeccionado para todo el país. “No preguntamos en términos de discapacidad, sino de limitaciones o dificultades. Es como mejor se capta la temática, no es la única, pero la mejor forma. Tenemos previsto realizar otras encuestas sobre el tema, y es lo que vienen haciendo otros países sobre cómo preguntar y cómo captar mejor el tema”, señaló el director del Indec.

El Indec no contactará a los ciudadanos con el pedido de datos personales

“No habrá ningún tipo de comunicación telefónica, WhatsApp, o Telegram. No se pedirá información a través de un mail. Por correo electrónico solo se enviará el comprobante de finalización del cuestionario” sostuvo Lavagna en la conferencia donde presentó las especificaciones de la consulta poblacional.

Allí recalcó que el único lugar para cargar la información del censo digital es el sitio oficial. Para realizar consultas sobre cualquier inquietud referida al Censo 2022, estará disponible la línea 0800-345-2022.

Cómo se cargan los datos de las distintas personas que habitan la vivienda

Cuando se ingresa al censo digital se genera el código de vivienda y luego todos los integrantes deben completar sus datos bajo ese código. Lo pueden hacer en diferentes momentos ingresando el código alfanumérico que emitió el sistema y completar, así, las preguntas personales durante los dos meses en que estará disponible la herramienta.

Marco Lavagna aclaró las dudas sobre el ingreso del número de DNI

El director del Indec Marco Lavagna habló esta mañana sobre el censo digital que está disponible para completar desde hoy. “Lo primero que hay que generar e es el código de vivienda, para ello se deberá poner el número de DNI, y fecha de nacimiento. Este dato no queda registrado en ningún lado, lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de edad. Este dato no queda registrado y no queda incorporado en la cédula papel”, señaló el funcionario.

Además, Lavagna puntualizó en las novedades del cuestionario que agrega preguntas de diversas temáticas. “Los censos deben ir evolucionando a medida que evoluciona la sociedad, por eso incorporamos temas de etnia, identidad de género y nuevas realidades del país”, sostuvo el referente del Indec.

La convocatoria del sitio oficial a participar del censo digital

La cuenta oficial en Twitter correspondiente al Censo 2022 invita a la ciudadanía a participar de la versión digital de la consulta. En un plazo de dos meses, los usuarios podrán autocompletar el cuestionario a través de cualquier dispositivo móvil y anticipar así la carga de datos personales y de la vivienda. Este paso, sin embargo, no es suficiente para quedar registrado, ya que el día 18 de mayo deberá presentarse al censista el comprobante emitido por el sistema.

Embed ¡Empezamos a #Reconocernos!



Vos y quienes integran tu hogar tienen tiempo hasta el 18 de mayo para completar el cuestionario del Censo digital en https://t.co/o15Mc6nUR5.



¡Convertite en protagonista de tu propia historia! pic.twitter.com/VeeIX2LjSZ — Censo 2022 (@Censo2022) March 16, 2022

Cómo completar el cuestionario

Acceder al botón “Responder Censo digital” en el sitio oficial.

Generar el código único de la vivienda mediante el número de DNI y los datos del domicilio de la vivienda.

Ingresar al cuestionario digital y responder todas las preguntas.

Guardar el comprobante de finalización del Censo digital (código alfanumérico) para presentar ante la persona censista que visite el domicilio el 18 de mayo.

Las 10 claves sobre este Censo, postergado por la pandemia

Este recuento poblacional que se realizó por última vez hace 12 años, así que muchos ciudadanos participarán por primera vez de estas jornadas de relevamiento estadístico. ¿Qué tipo de preguntas son?, ¿Cuánto tiempo me llevará contestar?, ¿Cómo completar cuestionario digital? son algunas de las preguntas que aparecen. Aquí las respuestas a las dudas más relevantes del Censo 2022.

Los argentinos ya pueden participar del censo digital 2022

A partir de este 16 de marzo, los argentinos pueden completar el cuestionario del Censo 2022, el gran relevamiento estadístico nacional. En esta nueva edición, los censados contarán con dos modalidades de participación: el encuentro cara a cara con el censista; y la versión digital, donde la población podrá responder las preguntas por su cuenta con un dispositivo electrónico. Luego el 18 de mayo, entregarán el comprobante al personal del Indec, cuando se produzca la recolección de datos casa por casa.