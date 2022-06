Cecilia Trincado sobre el lenguaje inclusivo: "No soy de la idea de prohibir"

Cecilia Trincado fue consultada por Canal 8 sobre esta medida y dijo que el lenguaje es dinámico y varía con el tiempo. “La lengua va variando, se va modificando y creciendo producto de una cultura en la que hay cosas que antes no se decían y hoy se han incorporado”, dijo la funcionaria.

Por otro lado, agregó que la discusión no debe pasar por el Si o No del lenguaje inclusivo, sino centrarse en lo que antes no se decía y lo que se pretende dejar fuera de esas palabras.

Anteriormente en una entrevista con sanjuan8.com, la ministra también se refirió a la importancia de incorporar palabras: “Yo siempre doy el mismo ejemplo, porque me parece muy claro. Estamos acostumbrados a nombrar a los cargos de manera masculina en mi caso ministro, pero quién estableció que el cargo sea masculino”.

“Recuerdo que me tocó cuando era secretaria académica de la Universidad Católica tener que pedir al Ministerio de Educación de la Nación que aceptaran la titulación de abogado, abogada; médico, médica y empezamos a cambiarlo. A raíz de esto, hoy los títulos de la UCC tienen el género masculino o femenino, de acuerdo a las circunstancias. Pero, aún hay cierta resistencia o hábito, no sé cómo llamarlo, de pensar en el cargo como un único formato”, finalizó.