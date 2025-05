Caso Lucía: sigue sin resolución el sobreseimiento de Echegaray

A más de un año y medio de la muerte de Lucía Rubiño, la joven de 16 años que fue atropellada en el barrio Profesional en 15 de octubre de 2023, aún no se resuelve la situación judicial de uno de los dos involucrados en el homicidio. Se trata de Juan Pablo Echegaray, conductor de la camioneta, que aún no se resuelve si será o no sobreseído de la causa.