Capital inauguró la muestra colectiva "Veranos de nuestra niñez"

La exposición reúne obras de los artistas Silvina Martínez, Estela Milán, Elina Lucero Barud, Isabel Fernández, Fernando Loré, Viviana González, Oscar Fontalvo, Humberto Costa, Patricia Nicolía Flores, Teresa Gonella, Belén Ramírez, Sonia Parisí, María Rosa Plana, Carmen Cuenca, Arturo Sierra, Luis Godoy, Teresita Chiconi, Eliana Femenía y Lucila Riofrío Montoya.

En el contexto sanjuanino, el verano se presenta como un período cargado de significados: el calor intenso, el agua como espacio de encuentro, los canales y acequias, las reuniones familiares, las celebraciones de fin de año, los carnavales y la chaya, así como los juegos cotidianos. Estos elementos atraviesan las obras de manera directa o sugerida, desde memorias personales que permanecen vigentes en el presente.

Las piezas exhibidas son producciones contemporáneas que exploran experiencias pasadas sin reconstruirlas de manera literal, reflexionando sobre cómo esos recuerdos continúan influyendo en la mirada y en la práctica artística actual.

En ese cruce entre memoria y presente, la muestra construye un recorrido en el que lo individual se vuelve colectivo, invitando al público a reconocerse en las obras y a reencontrarse con sensaciones compartidas. De esta manera, “Veranos de nuestra niñez” se consolida como un espacio de encuentro entre artistas y comunidad, donde el arte funciona como puente entre tiempos, recuerdos y miradas.

Cabe destacar que asistieron en la ocasión, el Pte. del Concejo Deliberante, Elio Vargas Martos, concejales, secretarios, subsecretarios y directores del Dpto. Ejecutivo Municipal, así como también personalidades destacadas en el ámbito cultural y público en general.

La exposición se puede visitar hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 17 a 21 h, y sábados de 17 a 21 h, en el Centro Cultural Estación San Martín, con entrada libre y gratuita.

El creador de la Galería Virtual Arte de San Juan

Es Pablo Yamamoto (Buenos Aires / San Juan), es diseñador de Imagen y Sonido (Universidad de Buenos Aires) y artista visual radicado en San Juan desde 2019. Ha desarrollado proyectos propios en fotografía, fotocomposición, edición de video y gestión de plataformas artísticas. Es fundador de la galería virtual Arte de San Juan, espacio dedicado a visibilizar y conectar artistas visuales sanjuaninos sin intermediarios.