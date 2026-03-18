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Calingasta a pleno: Barreal ya supera el 80% de reservas para el finde XXL

El departamento es el destino más elegido para el descanso que combina el lunes puente y el feriado del 24 de marzo. Las cabañas están al límite de su capacidad.

Calingasta se encamina a vivir un fin de semana de cuatro días con una afluencia turística masiva. Según un relevamiento de sanjuan8.com con empresarios del sector, la localidad de Barreal ya cuenta con más del 80% de sus plazas reservadas, y en muchos complejos las unidades disponibles son prácticamente nulas.

El movimiento comenzará a sentirse este viernes por la tarde, de cara a un cronograma que incluye el sábado 21, el domingo 22, el lunes 23 (día no laborable con fines turísticos) y el martes 24 de marzo (feriado nacional). Esta seguidilla de días funciona como la gran antesala de lo que será Semana Santa en abril.

Precios y opciones de alojamiento

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El sector de alquiler temporario e inmobiliario informó que la demanda se ha mantenido constante pese a los ajustes estacionales. Actualmente, los precios de las cabañas en la zona oscilan entre los $60.000 y los $150.000 por noche, dependiendo de la capacidad, la ubicación y los servicios (como piscina o vistas a la cordillera).

El clima y las actividades

Se espera que el pernocte promedio sea de tres noches, con visitantes que llegan principalmente del Gran San Juan, Mendoza y San Luis. Los prestadores turísticos destacan que, además de la paz cordillerana, los atractivos como el Parque Nacional El Leoncito y el carrovelismo en el Barreal Blanco son los motores que impulsan este lleno total.

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