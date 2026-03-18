Calingasta se encamina a vivir un fin de semana de cuatro días con una afluencia turística masiva. Según un relevamiento de sanjuan8.com con empresarios del sector, la localidad de Barreal ya cuenta con más del 80% de sus plazas reservadas, y en muchos complejos las unidades disponibles son prácticamente nulas.
Calingasta a pleno: Barreal ya supera el 80% de reservas para el finde XXL
El departamento es el destino más elegido para el descanso que combina el lunes puente y el feriado del 24 de marzo. Las cabañas están al límite de su capacidad.