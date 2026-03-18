Calingasta a pleno: Barreal ya supera el 80% de reservas para el finde XXL

El sector de alquiler temporario e inmobiliario informó que la demanda se ha mantenido constante pese a los ajustes estacionales. Actualmente, los precios de las cabañas en la zona oscilan entre los $60.000 y los $150.000 por noche, dependiendo de la capacidad, la ubicación y los servicios (como piscina o vistas a la cordillera).

El clima y las actividades

Se espera que el pernocte promedio sea de tres noches, con visitantes que llegan principalmente del Gran San Juan, Mendoza y San Luis. Los prestadores turísticos destacan que, además de la paz cordillerana, los atractivos como el Parque Nacional El Leoncito y el carrovelismo en el Barreal Blanco son los motores que impulsan este lleno total.