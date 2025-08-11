Brindarán una capacitación en costos apícolas para optimizar la producción

La capacitación estará a cargo del C.P.N. Gustavo Galindo (UECPPA) junto al equipo técnico del Área Apícola, y tendrá como objetivo brindar herramientas para que cada emprendimiento pueda armar su estructura de costos, establecer puntos de equilibrio y comprender los conceptos básicos para el cálculo y análisis de costos, incluyendo costos de oportunidad y su importancia como herramienta en la toma de decisiones.

La actividad está destinada al sector apícola y al público en general interesado en la temática. La inscripción se realiza a través del enlace: https://forms.gle/gCFqVnSeSd1GaaPC8.