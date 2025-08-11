"
Brindarán una capacitación en costos apícolas para optimizar la producción

El próximo lunes 18 de agosto, el sector apícola y público interesado podrán participar de un taller especializado en estructura y análisis de costos.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario invita a productores apícolas y personas interesadas a participar del Taller de Costos Apícolas, que se llevará a cabo el lunes 18 de agosto a las 19:30 en la Sala de Reunión de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Ignacio de la Rosa 316 (Oeste), esquina Catamarca.

La capacitación estará a cargo del C.P.N. Gustavo Galindo (UECPPA) junto al equipo técnico del Área Apícola, y tendrá como objetivo brindar herramientas para que cada emprendimiento pueda armar su estructura de costos, establecer puntos de equilibrio y comprender los conceptos básicos para el cálculo y análisis de costos, incluyendo costos de oportunidad y su importancia como herramienta en la toma de decisiones.

La actividad está destinada al sector apícola y al público en general interesado en la temática. La inscripción se realiza a través del enlace: https://forms.gle/gCFqVnSeSd1GaaPC8.

