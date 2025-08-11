La Dirección de Desarrollo Agropecuario invita a productores apícolas y personas interesadas a participar del Taller de Costos Apícolas, que se llevará a cabo el lunes 18 de agosto a las 19:30 en la Sala de Reunión de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Ignacio de la Rosa 316 (Oeste), esquina Catamarca.
Brindarán una capacitación en costos apícolas para optimizar la producción
El próximo lunes 18 de agosto, el sector apícola y público interesado podrán participar de un taller especializado en estructura y análisis de costos.