Berenguer: "Siendo un bien social, la educación no puede ser un privilegio"

Posteriormente, el rector a cargo, Arq. Guillermo Velasco, tomó juramento al rector Berenguer junto a su nueva vicerrectora, Esp. Andrea Leceta, y firmaron el libro de la Universidad Nacional de San Juan. El notario Fernando Mó fue el encargado de dar lectura a las Actas de Asunción.

Los juramentos

Luego, ya el propio rector Tadeo Berenguer tomó juramento al Lic. Ángel Pinto y al Lic. Oscar Quinteros, reelectos en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

A continuación, la misma ceremonia se repitió junto al nuevo decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Arq. Carlos Herrera, y también, la vicedecana electa Esp. Aída Cáliz.

Siguió el binomio reelecto de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Marcelo Lucero y C.P.N. María del Carmen Zorrilla.

Posteriormente, fue el turno las autoridades reelectas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Mg. Myriam Arrabal y Dr. Marcelo Vázquez.

Luego de ello, juraron el nuevo decano y la nueva vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Dr. Jorge Castro y Dra. Georgina Coldwell.

Por último, lo hicieron, con muchos aplausos, la primera mujer decana de la Facultad de Ingeniería, Dra. Andrea Díaz, junto a su electo vicedecano, Dr. Eric Laciar.

“Nos sometimos voluntariamente a un proceso de evaluación institucional”

Las palabras estuvieron a cargo de un muy emocionado rector Tadeo Berenguer, quien luego de saludar a toda la asistencia dijo que la UNSJ “está terminando una instancia de normalización y crecimiento de la Universidad nacional de San Juan después de una pandemia y de un convulsionado pasado institucional”. Luego recordó, a modo de balance: “En estos pasados cuatro años hemos logrado una gestión ordenada de la Universidad bajo parámetros de transparencia y mayor cumplimiento de las normativas vigentes”.

Así, el Rector no dejó afuera de su alocución el trabajo realizado pese al escenario de desfinanciamiento y campañas de descrédito del sistema universitario argentino. “En un contexto económico donde la Universidad pública argentina ha sido cuestionada y desacreditada, logramos visibilizar esta Universidad como un pilar para sostener el crecimiento de nuestra comunidad. Pudimos hacer la diferencia gobernando por consenso, de frente a la comunidad, llegando a una mejor convivencia”.

Más adelante, recordó que la UNSJ dio certezas y “nos sometimos voluntariamente a un proceso de evaluación institucional”. Y siguió: “Conectamos la Universidad viendo al territorio; creamos la Escuela de Oficios y Educación Profesional, las prácticas socioeducativas que acercan al estudiante a las problemáticas sociales; acercamos la Universidad a la escuela primaria y secundaria”.

“Siendo un bien social, la educación no puede ser un privilegio”

Así, el Rector dijo que ahora es tiempo de pasar a una nueva etapa, de construir cosas nuevas y reconstruir lo que hay que reparar. Y luego fue contundente: “Siendo un bien social, la educación no puede ser un privilegio, no puede considerarse un gasto sino una inversión social; en consecuencia, debe reclamarse que el Estado mantenga su compromiso como agente primariamente responsable del financiamiento educativo. Creemos en una universidad que se construye con todas y con todos. Vamos a seguir defendiendo el acceso al bienestar de nuestros estudiantes, promoviendo la investigación y consolidando un proyecto que mira al futuro sin dejar a nadie atrás. La Universidad no es la causa de las crisis, al contrario, puede contribuir a solucionarlas. Vamos a seguir construyendo universidad pública, unidos”.