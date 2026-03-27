"Los datos son la verdad": Caputo negó una crisis económica

El funcionario también cuestionó la visión negativa sobre la economía que circula en algunos sectores y aseguró que no se condice con los indicadores oficiales.

Según explicó, actualmente hay niveles altos de actividad, consumo y exportaciones, y remarcó que “los datos son la verdad”, en contraposición a lo que definió como interpretaciones sesgadas o parciales.

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Caputo reconoció que el impacto del crecimiento no es uniforme y que hay sectores que aún no perciben mejoras. En ese sentido, explicó que el país atraviesa un cambio de modelo económico, dejando atrás un esquema que, según su visión, favorecía a ciertos empresarios bajo protección estatal.

El ministro sostuvo que el nuevo enfoque busca mayor competencia, precios más bajos y acceso a bienes de mejor calidad, aunque admitió que este proceso genera tensiones, como el aumento del desempleo en el corto plazo.

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En esa línea, defendió las reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente en materia laboral, con el objetivo de incentivar el empleo formal y reducir la litigiosidad. También reconoció que algunos indicadores, como la inflación, mostraron repuntes recientes, aunque aseguró que la tendencia general sigue siendo positiva.