"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Banco San Juan

Banco San Juan inauguró nueva sucursal en Rivadavia con tecnología 24/7

Banco San Juan abrió una nueva sucursal en Rivadavia con tecnología de última generación, sector de autogestión y atención 24 horas. La entidad refuerza así su compromiso con la comunidad, el desarrollo regional y la sustentabilidad.

En el marco del 117° aniversario del Departamento de Rivadavia, Banco San Juan inauguró una nueva sucursal en la ciudad, consolidando su presencia en uno de los polos comerciales más importantes de la provincia y reafirmando su compromiso con la cercanía a la comunidad y el desarrollo regional.

image

El acto contó con la presencia del Vicegobernador Fabián Martín, el intendente Sergio Miodowsky, autoridades provinciales y municipales, y representantes de la entidad financiera, entre ellos Silvina Bellantig, Gerente General; Hernán González Viberti, Gerente de Sector Público; Federico Heiss, Gerente de Banca Minorista; Cecilia López Montanari, Gerente de Banca Mayorista, y Laura Adamoli, Secretaria Ejecutiva de Fundación Banco San Juan.

La nueva sede, ubicada en Av. Libertador San Martín N° 5377, se destaca por su diseño innovador y su integración tecnológica. Con 285 m², cuatro cajeros automáticos (próximamente cinco) y una Terminal de Autoservicio (TAS) disponibles las 24 horas, los clientes podrán realizar operaciones bancarias de manera ágil y autónoma. Además, la sucursal incorpora un sector de autogestión con acceso a Home Banking y Banca Telefónica, reforzando la comodidad y rapidez en la atención.

Te puede interesar...

“Esta nueva sucursal simboliza un cambio de paradigma en nuestro modelo de atención. No solo es un espacio moderno, sino que está pensado para que cada cliente viva una experiencia ágil, diferencial y acorde a las necesidades actuales. Seguimos apostando a la tecnología y la cercanía como valores fundamentales para potenciar el desarrollo de la región”, señalaron desde la entidad.

Durante el acto también se firmó el Convenio de Agente Financiero con el Municipio de Rivadavia, que permitirá fortalecer la gestión pública y ofrecer soluciones integrales a los ciudadanos.

En el marco del Plan de Sustentabilidad, Banco San Juan plantó árboles autóctonos (Cina Cina) frente a la nueva sucursal, sumando acciones a su programa ambiental, que incluye la creación de un bosque de especies nativas en Anchipurac. Además, el músico Elmer Meza brindó un show en vivo, celebrando la apertura con un espacio artístico bajo la Ley de Mecenazgo de San Juan.

Con esta inauguración, Banco San Juan continúa ampliando su cobertura territorial, fortaleciendo su cercanía con la comunidad y apoyando el desarrollo económico, social y cultural de la provincia.

Temas

Te puede interesar