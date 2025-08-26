Banco San Juan inauguró nueva sucursal en Rivadavia con tecnología 24/7

En el marco del 117° aniversario del Departamento de Rivadavia, Banco San Juan inauguró una nueva sucursal en la ciudad, consolidando su presencia en uno de los polos comerciales más importantes de la provincia y reafirmando su compromiso con la cercanía a la comunidad y el desarrollo regional.
