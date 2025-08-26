Banco San Juan inauguró nueva sucursal en Rivadavia con tecnología 24/7

“Esta nueva sucursal simboliza un cambio de paradigma en nuestro modelo de atención. No solo es un espacio moderno, sino que está pensado para que cada cliente viva una experiencia ágil, diferencial y acorde a las necesidades actuales. Seguimos apostando a la tecnología y la cercanía como valores fundamentales para potenciar el desarrollo de la región”, señalaron desde la entidad.

Durante el acto también se firmó el Convenio de Agente Financiero con el Municipio de Rivadavia, que permitirá fortalecer la gestión pública y ofrecer soluciones integrales a los ciudadanos.

En el marco del Plan de Sustentabilidad, Banco San Juan plantó árboles autóctonos (Cina Cina) frente a la nueva sucursal, sumando acciones a su programa ambiental, que incluye la creación de un bosque de especies nativas en Anchipurac. Además, el músico Elmer Meza brindó un show en vivo, celebrando la apertura con un espacio artístico bajo la Ley de Mecenazgo de San Juan.

Con esta inauguración, Banco San Juan continúa ampliando su cobertura territorial, fortaleciendo su cercanía con la comunidad y apoyando el desarrollo económico, social y cultural de la provincia.