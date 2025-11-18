"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Ejército

¡Atención deportistas! El Ejército hará prácticas de tiro en Marquesado

El RIM 22 llevará a cabo una serie de ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento. Cuándo será.

Se informa que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) “Tte. Cnl. Juan Manuel Cabot” llevará a cabo una serie de ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado entre la Ruta 60, la Avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia.

Las prácticas se desarrollarán los días miércoles 19, jueves 20 y nuevamente del martes 25 al viernes 28 de noviembre, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 20:00.

Desde la institución se comunicó que estas actividades forman parte del entrenamiento regular del personal militar y tienen como objetivo mantener y fortalecer las capacidades operativas del regimiento. Asimismo, se recomienda a la comunidad que transita por las inmediaciones del campo militar tomar los recaudos necesarios, evitando acercarse al perímetro de ejercicios para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Te puede interesar...

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 recordó que estas prácticas se desarrollan bajo estrictos protocolos y medidas de control, asegurando el normal funcionamiento del entrenamiento sin afectar la rutina de quienes viven o circulan por la zona.

Temas

Te puede interesar