¡Atención deportistas! El Ejército hará prácticas de tiro en Marquesado

Las prácticas se desarrollarán los días miércoles 19, jueves 20 y nuevamente del martes 25 al viernes 28 de noviembre, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 20:00.

Desde la institución se comunicó que estas actividades forman parte del entrenamiento regular del personal militar y tienen como objetivo mantener y fortalecer las capacidades operativas del regimiento. Asimismo, se recomienda a la comunidad que transita por las inmediaciones del campo militar tomar los recaudos necesarios, evitando acercarse al perímetro de ejercicios para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.