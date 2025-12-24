Así funcionarán los servicio en Capital este 24 y 25 de diciembre

24/12: atención las 24 horas

25/12: atención las 24 horas

Cementerio

24/12: abierto de 8:00 a 19:00

25/12: abierto de 8:00 a 19:00

Feria y Mercado de Abasto

24/12: abierto

25/12: cerrado

26/12: cerrado

ECO-SEM

24/12: sin actividad

25/12: sin actividad

Monitores Urbanos

24/12: actividad reforzada

25/12: guardias mínimas

Grúa y Playa de Remoción

24/12: actividad reforzada

25/12: guardias mínimas

Recolección de residuos

24/12: actividad normal

25/12: sin actividad

Servicio de Emergencia Municipal

24/12: atención normal

25/12: guardia pasiva

Además, para tener en cuenta, el Centro Comercial funcionará hasta las 17 y el transporte público de pasajeros hasta las 22. En tanto, el 25 de diciembre el funcionamiento del transporte será como día feriado.