"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Capital

Así funcionarán los servicio en Capital este 24 y 25 de diciembre

Varios servicios modificarán sus horarios debidos a la festividad de Navidad.

la Ciudad de San Juan informa el esquema especial de funcionamiento de los servicios municipales con motivo de las celebraciones de Navidad.

En este contexto, se detallan a continuación los servicios que mantendrán su funcionamiento habitual, aquellos que operarán con guardias especiales y los que permanecerán sin actividad:

Servicios Fúnebres

Te puede interesar...

  • 24/12: atención las 24 horas
  • 25/12: atención las 24 horas

Cementerio

  • 24/12: abierto de 8:00 a 19:00
  • 25/12: abierto de 8:00 a 19:00

Feria y Mercado de Abasto

  • 24/12: abierto
  • 25/12: cerrado
  • 26/12: cerrado

ECO-SEM

  • 24/12: sin actividad
  • 25/12: sin actividad

Monitores Urbanos

  • 24/12: actividad reforzada
  • 25/12: guardias mínimas

Grúa y Playa de Remoción

  • 24/12: actividad reforzada
  • 25/12: guardias mínimas

Recolección de residuos

  • 24/12: actividad normal
  • 25/12: sin actividad

Servicio de Emergencia Municipal

  • 24/12: atención normal
  • 25/12: guardia pasiva

Además, para tener en cuenta, el Centro Comercial funcionará hasta las 17 y el transporte público de pasajeros hasta las 22. En tanto, el 25 de diciembre el funcionamiento del transporte será como día feriado.

Temas

Te puede interesar