Así funcionarán los servicio en Capital este 24 y 25 de diciembre

- 24/12: atención las 24 horas
- 25/12: atención las 24 horas
Cementerio
- 24/12: abierto de 8:00 a 19:00
- 25/12: abierto de 8:00 a 19:00
Feria y Mercado de Abasto
- 24/12: abierto
- 25/12: cerrado
- 26/12: cerrado
ECO-SEM
- 24/12: sin actividad
- 25/12: sin actividad
Monitores Urbanos
- 24/12: actividad reforzada
- 25/12: guardias mínimas
Grúa y Playa de Remoción
- 24/12: actividad reforzada
- 25/12: guardias mínimas
Recolección de residuos
- 24/12: actividad normal
- 25/12: sin actividad
Servicio de Emergencia Municipal
- 24/12: atención normal
- 25/12: guardia pasiva
Además, para tener en cuenta, el Centro Comercial funcionará hasta las 17 y el transporte público de pasajeros hasta las 22. En tanto, el 25 de diciembre el funcionamiento del transporte será como día feriado.