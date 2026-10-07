Aseguran que UTA no acata la conciliación y sigue el paro de colectivos

Sin embargo, la resolución no resolvería el conflicto de los pasajeros debido a que no se tomaría en cuenta por parte del gremio.

Fuentes calificadas informaron a sanjuan8.com que la UTA no acataría la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y, de esta manera, continuaría con el paro de colectivos durante -al menos- toda la jornada.