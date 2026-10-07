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Aseguran que UTA no acata la conciliación y sigue el paro de colectivos

Así lo informaron fuentes calificadas a este diario, tras el paro sorpresivo de colectivos este miércoles en San Juan.

Tras la sorpresiva medida de este miércoles de suspender el servicio del transporte público de pasajeros de colectivos en la provincia por parte de la Unión Tranviarios Automotor, que dejó a trabajadores, estudiantes y pasajeros en general esperando en las paradas, debido a que no hubo previo aviso, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre ATAP y UTA. En la resolución, la dependencia intimó al gremio a cesar las medidas adoptadas y normalizar el servicio público de transporte.

Sin embargo, la resolución no resolvería el conflicto de los pasajeros debido a que no se tomaría en cuenta por parte del gremio.

Fuentes calificadas informaron a sanjuan8.com que la UTA no acataría la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y, de esta manera, continuaría con el paro de colectivos durante -al menos- toda la jornada.

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En la resolución, la Subsecretaría fijó audiencia para este jueves, desde las 11.30, donde las partes deberán comparecer y conciliar.

Desde la dependencia aseguraron que no recibieron ningún tipo de anuncio o comunicación formal acerca de la medida de fuerza. Por este motivo, se trata de una medida ilegal y analizarán las sanciones respectivas de carácter monetario al sindicato.

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