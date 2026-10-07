Tras la sorpresiva medida de este miércoles de suspender el servicio del transporte público de pasajeros de colectivos en la provincia por parte de la Unión Tranviarios Automotor, que dejó a trabajadores, estudiantes y pasajeros en general esperando en las paradas, debido a que no hubo previo aviso, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre ATAP y UTA. En la resolución, la dependencia intimó al gremio a cesar las medidas adoptadas y normalizar el servicio público de transporte.
Aseguran que UTA no acata la conciliación y sigue el paro de colectivos
Así lo informaron fuentes calificadas a este diario, tras el paro sorpresivo de colectivos este miércoles en San Juan.