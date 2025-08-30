"
Alerta por viento y granizo: así será el clima este sábado en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja para este sábado, pronosticando lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h en las zonas altas de la provincia.

El esperado Temporal de Santa Rosa ya está haciendo su presencia en San Juan este sábado 30 de agosto. Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se caracteriza por un ambiente templado y lluvioso que se mantendrá durante gran parte del día, especialmente en la tarde y la noche.

La temperatura mínima se ubicará en 9°C, mientras que la máxima alcanzará 12°C en la capital provincial. Sin embargo, lo que más destacará será el clima inestable, con un 70% de probabilidades de lluvia que cubrirán gran parte de la provincia.

Durante la mañana, se espera que el cielo se mantenga algo nublado, mientras que el viento sur empezará a intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h. A medida que avance la jornada, las ráfagas de viento podrían llegar a 59 km/h.

En cuanto al pronóstico para la noche, la temperatura se mantendrá baja, con 9°C. Pero el viento sur seguirá soplando fuerte, y se espera que el clima se vuelva más inestable hacia las horas de la tarde, con la posibilidad de granizo en ciertas áreas.

El SMN también emitió una alerta amarilla para la zona de la Cordillera de Iglesia, donde se anticipan ráfagas de viento superiores a los 100 km/h en las zonas más altas, lo que podría generar condiciones peligrosas para actividades al aire libre y para quienes se encuentren en las rutas de montaña.

Recomendaciones

Se recomienda tomar precauciones ante los posibles desprendimientos de ramas y caída de objetos debido a las ráfagas de viento. Además, las personas que se encuentren en las áreas de mayor altura deben estar atentas a las condiciones de granizo y la posible reducción de visibilidad por las lluvias.

Para aquellos que planeaban actividades al aire libre o viajes, es recomendable posponer los planes o ir preparados con ropa abrigada, ya que la s

ensación térmica será baja.

