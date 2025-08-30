El esperado Temporal de Santa Rosa ya está haciendo su presencia en San Juan este sábado 30 de agosto. Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se caracteriza por un ambiente templado y lluvioso que se mantendrá durante gran parte del día, especialmente en la tarde y la noche.
Alerta por viento y granizo: así será el clima este sábado en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja para este sábado, pronosticando lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h en las zonas altas de la provincia.