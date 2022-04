Alcalde de Vicuña sobre Agua Negra: "Queremos una solución real"

En un marco hostil, en el que se encuentran divididas las partes detrás de la Cordillera, según sus pensamientos sobre el Túnel Binacional, Roberto Gattoni viajó a Chile para ser parte del equipo confirmado por intendentes, funcionarios y empresarios, para darle relevancia a las investigaciones y a la documentación sobre el túnel, para lograr su avance.

Mientras tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo en declaraciones que el proyecto del túnel de Agua Negra que uniría la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo se encuentra "congelado", pero que va a abrir un diálogo para retomar la obra.

Lo que dijo el alcalde de Vicuña

“Tenemos una Ruta 41 donde una doble vía es cada día más necesaria. Yo tengo prácticamente un nuevo cementerio en la Ruta-41, con más de cien animitas y esa imagen habla por sí sola, es el tercer cementerio más grande de la comuna. Pero no lo quiero centrar únicamente como alcalde de Vicuña, sino también como presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, porque tenemos grandes problemas con los hospitales que son de baja complejidad, no tienen los insumos, no tienen los especialistas y eso debe cambiar en forma urgente, no puede seguir muriendo gente en nuestros hospitales, porque no se les da la atención que corresponde. Sobre el Túnel Agua Negra, queremos una claridad si el mandatario va a avanzar en este macro proyecto o lo va a abandonar. Todas las acciones que nosotros realicemos en torno a este proyecto va a ser tiempo perdido si no hay una disposición real. Nos preocupa lo que ocurre entre Coquimbo y La Serena y hay que buscar una solución vial. La educación, que se está pasando a los servicios locales (SLEP), si la experiencia va a ser la misma que se está viviendo en Andacollo y Coquimbo, nosotros tenemos pánico de que pase a manos del servicio local, porque entendemos que no lo está haciendo bien y nosotros en esta comuna, colocando recursos municipales, hacemos todo lo posible para que la educación sea una instancia de desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes. Y la sequía, donde hoy tenemos un tremendo problema, donde todos los proyectos que nos han hablado durante 15 años no se han materializado, ya nos cansamos de diseños y de estudios, queremos que se materialicen las obras”.