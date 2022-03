Al médico acusado de provocar la muerte de su hija: "Voy a ser tu sombra toda la vida"

... Todos somos seres humanos y podemos equivocarnos, pero para que no salga a la luz su error tapó todo. Babsía.....que sentirías si te matan a tu hija? Ahí vas a encontrar la respuesta de lo que sentimos nosotros! Sos la única persona que me ha podido hundir hasta lo más profundo estando cara a cara con el dolor. Felicitarte por darme una nueva vida que nunca conocí, de tristeza, impotencia, odio y dolor. Te doy las gracias por estar libre, porque sos mi fuerza para seguir de pie, sos mi objetivo hasta que se haga justicia!

Yo soy una simple mamá, vos un simple "médico" (si se puede llamar así), que le arrebataste la vida a mi dulce Julieta, quitándole todos sus sueños, proyectos con tan sólo 18 años y donde su mayor sueño era ser médica y no la dejaste serlo!

Pero voy a ser tu sombra toda tu vida, recordalo siempre. Siempre estaré con vos y no tengo dudas que Julieta no te deja vivir en paz. Nos has ocasionado una perdida inmensa sin merecerlo. Dejás muerte y dolor desde temprano en tu existencia. Cuando mataste a mi hija, nos mataste también a toda mi familia y a mí.

Que le vas a explicar a tu hija cuando tenga la misma edad que falleció Julieta? Le vas a explicar que las mismas manos que la abrazan son las mismas manos que mataron a una hermosa niña de tan solo 18 años? Y que vos huiste como una rata dejandonos a la deriva con una situación desgarradora?

La Justicia terrenal te va a juzgar, pero la Justicia Divina se ensañará con vos, no tengo dudas!".

Babsia está a la espera de la decisión de la Cámara de Apelaciones de la Sala II de la Cámara Penal por la imputación de Homicidio Culposo, un delito excarcelable.