Afirman que Josemaría y Filo del Sol demandarán 15 mil trabajadores

En tanto que Vitaller adelantó que, en el pico de la construcción, que demandará 4 años, demandarán unas 15 mil personas. También aseguró que la producción podría comenzar antes del 2030.

Declaraciones de Vitaller a Bloomberg

-¿La llegada de una empresa como BHP era la condición necesaria para que Lundin y para que Josemaría finalmente arranquen?

-Hace aproximadamente dos años que estábamos buscando el socio estratégico. Y el socio estratégico para nosotros no es un banco que pone plata y se acabó. El socio estratégico es lo que te aporta una compañía como BHP, la compañía más grande del mundo, que tiene expertise en lo que es ingeniería, en producción, en construcción. Es lo mejor que le pudo haber pasado al proyecto, a la región, a la provincia y a Argentina, en términos mineros.

-¿Por qué?

-Porque está poniendo un pie en la Argentina la empresa minera más grande del mundo. Y eso hace que todo el mundo minero mire diferente a Argentina. Las compañías junior de exploración son arriesgadas. En general, las compañías junior, las chicas de producción, son más arriesgadas. Pero una compañía del calibre de BHP, antes de que desembarcar acá, tienen que darse condiciones, tienen que darse toda una serie de cosas para que ellos lleguen. Y el hecho de que ellos hayan llegado ya cambia la visión de inversores, de un montón de jugadores de la industria. Por eso yo creo que la llegada de BHP abre muchas puertas a lo que viene en la industria. Yo creo que va a ser la puerta para nuevas inversiones.

-¿Cuánta inversión va a demandar toda la fase de construcción de Josémaría?

-Se estima que hoy la planta va a rondar, más o menos, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, 4 años de construcción y en el pico de la construcción vamos a tener alrededor de 15.000 personas trabajando.

-¿Hay un ecosistema de proveedores en Argentina, en San Juan, para abastecer la obra?

-Para determinadas áreas hay proveedores que pueden cumplir con las necesidades. Hay un montón de cuestiones que son tan sofisticadas que aquí en Argentina no están. Lo que no encontremos en San Juan vamos a tener que salir a buscar en Argentina y lo que no encontramos en Argentina, afuera.

-¿El RIGI lo facilita también?

-Eso lo facilita, pero hay que tener en cuenta que no somos los únicos, nosotros somos los primeros, pero vienen varios proyectos grandes en Argentina, ahí atrás. El recurso humano va a ser un cuello de botella, los proveedores van a ser un cuello de botella. Otra cosa que es muy importante y que ya no depende de las empresas y que ya tendríamos que sentarnos a pensar, el gobierno provincial y nacional, es de infraestructura. Vamos a sacar un montón de camiones. Tenemos que construir una ciudad allá arriba, la cantidad de camiones que van a ir y van a venir, necesitas la ruta, todo tipo de energía, puertos, aeropuertos.

-¿Josemaría entraría en producción antes de 2030?

-Sí, es a lo que estamos apuntando hoy. Ahora planeamos estar entrando en producción en 2029 con Josemaría.

-¿Cuántos millones de dólares generaría Josemaría?

-San Juan exporta más o menos US$1.100 o US$1.200 millones por año. Josemaría, según lo que es público, iba a exportar US$1.100 millones de dólares por año. Los ingenieros ya proyectan más producción. Pero cuando estemos en ocho, diez años, junto con Filo del Sol, lo tenés que multiplicar por 4 o 5, US$5.000 millones o US$6.000 millones.

-Y a nivel global, al proyecto, ¿Dónde lo colocan en términos de producción?

-Este nuevo proyecto, que por el momento es algo conceptual y que tienen que desarrollar los ingenieros, ubicaría a la planta entre las 8 y 10 minas de cobre del mundo.