Acercate a vivir el proceso creativo de "El Lago de los Cisnes"

Una de ellas es Luciana Paris, nació en Buenos Aires, fue bailarina principal del Ballet Argentino de Julio Bocca y solista del A merican Ballet Theatre (ABT), donde interpretó obras importantes del repertorio clásico y contemporáneo. Actualmente se representa como Directora de Repertorio del ABT y forma parte del equipo docente del ABT Studio Company y de la JKO School en Nueva York.

Otra figura de la danza es Jonatan Luján, mendocino con una sólida trayectoria internacional, fue bailarín solitas en compañías como el Ballet de Víctor Ullate (España), Ballett Zürich (Suiza) y el Slovak National Theatre, y actualmente forma parte del elenco del Metropolitan Opera House de Nueva York. También trabajó como maestro y artista invitado en reconocidas compañías de Estado Unidos.

Durante las jornadas, el público estará invitado a presenciar las clases seleccionadas, observar mejor los ensayos y a sumergirse en el trabajo escénico en tiempo real, descubriendo cómo se construye, paso a paso, una obra de estas dimensiones.

El proyecto finalizará con una muestra final abierta al público el miércoles 13 de agosto a las 15:00, en el Hall del Teatro del Bicentenario. Esta será la oportunidad para apreciar el resultado artístico del proceso, en una presentación interpretada por los bailarines participantes.

Una propuesta conocer más allá de los secretos del repertorio clásico y compartir el proceso creativo con grandes referentes internacionales y vivir la danza desde adentro.