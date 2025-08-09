Seguilo: San Martín recibe a Sarmiento de Junín en el Hilario Sánchez

Por la cuarta fecha de la Zona B del Clausura, San Martín y Sarmiento se enfrentarán el sábado a partir de las 14.30 en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez. El santo sanjuanino viene de empatar en Arroyito ante Central y quiere sumar de atres ante su gente, mientras que la principal novedad del conjunto visitante es que Facundo Sava empezará su segundo ciclo como DT tras la salida de Javier Sanguinetti.