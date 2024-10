Abrieron 7 sedes de clases de apoyo gratuitas para alumnos

Agregó que “hablamos del Apoyo Escolar para estudiantes de primaria y secundaria en áreas clave como lengua, matemática, inglés, física y química. A través de un diagnóstico, desde el Ministerio de Educación hemos identificado las zonas con mayor demanda de estas clases de apoyo. Así, los estudiantes que lo necesiten podrán inscribirse y acceder a las clases en distintas sedes ubicadas en los departamentos de Capital, Santa Lucía, Rawson y Chimbas”.

Continuó diciendo: “Para organizar este apoyo escolar, hemos dispuesto una estructura con 7 coordinadores, 35 maestros y 45 profesores distribuidos en las distintas sedes. Estamos convencidos de que al ofrecer más herramientas y horas de apoyo escolar en las áreas más complejas, mejoraremos sustancialmente el aprendizaje de los estudiantes. También sabemos que para muchas familias sanjuaninas este apoyo es necesario, pero a veces difícil de costear. Por eso, queremos brindar esta herramienta para igualar las oportunidades de todos los estudiantes al momento de estudiar”.

Por su lado, la ministra Fuentes dijo: “A principio de año, el gobernador me dijo que tenía que mejorar la calidad educativa y empezamos a trabajar en el plan de alfabetización. Buscamos que los chicos no dejen la escuela. Así es que agradezco a todos por la logística para que estas siete sedes sean de gran utilidad. Vamos a sacar adelante a los estudiantes y seguiremos trabajando para ello”.

En el marco de esta actividad, se hizo entrega de material bibliográfico por parte del gobernador Orrego, la ministra Fuentes y la diputadas nacionales María de los Ángeles Moreno y Nancy picón a estudiantes.

El programa

A partir de un formulario de preinscripción se pudo diagnosticar de dónde provienen los estudiantes con mayor demanda de asistir al apoyo escolar, como así también las escuelas a donde pertenecen con un alcance, para esta primera etapa, de 1.000 cupos.

Estos datos arrojaron la demanda recibida en el siguiente orden de mayor a menor: 1) Rawson, 2) Chimbas, 3) Capital, 4) Pocito, 5) Santa Lucía, 6) Otros (incluye en menor proporción a Rivadavia, Sarmiento, San Martín, Zonda, 25 de Mayo, Albardón, Caucete, Jáchal).

Esta línea de apoyo escolar gratuito reforzará los ejes de alfabetización, fortalecimiento de la escuela secundaria y fortalecimiento de las trayectorias escolares. Y permitirá no sólo ayudar a los estudiantes, sino también colaborar con las familias sanjuaninas que no pueden pagar un profesor particular.

Las sedes estarán ubicadas, en esta primera instancia, en Capital, Santa Lucía, Rawson y Chimbas. En el Conectar Lab- Sede Central de Capital, las clases de apoyo se brindarán de lunes a viernes con dos turnos de mañana y dos turnos de tarde. Los días lunes, miércoles y viernes será para Nivel Secundario en los espacios Lengua, Matemática, Inglés, Física y Química; y los días martes y jueves para Nivel Primario en los espacios Lengua y Matemática. En las sedes de Rawson, Chimbas y Santa Lucía las clases serán los martes y jueves de 18 a 20.

Cada sede tendrá un coordinador, a la vez que habrá 35 maestros y 45 profesores de Lengua, Matemática e Inglés, distribuidos estratégicamente en los centros para cubrir todos los turnos.

Un aspecto importante a considerar es la intención clara de que esta acción sea procesual e incremental, incorporando paulatinamente durante el año 2025 y 2026 sedes en otros departamentos de la provincia.

Las sedes:

SEDE CENTRAL - CAPITAL - CONECTAR LAB

Nivel Primario y Secundario

Domicilio: Las Heras (N) y Alberdi

Teléfono: 2644302269

Horario: 09 a 18.

email: [email protected]

SEDE 1 - SANTA LUCIA

Nivel Primario: Escuela Amable Jones

Domicilio: Esquiu 1402 (Bº Kennedy)

Teléfono: 2644302269

Horario: 18 a 19:30.

email: [email protected]

SEDE 2 - SANTA LUCIA

Nivel Secundario: Escuela Necochea (Paredes)

Domicilio: Balet S/N

Teléfono: 2644302269

Horario: 18 a 19:30

email: [email protected]

SEDE 3 - RAWSON

Nivel Primario: Escuela San Juan Eudes

Domicilio: Bahía Blanca S/N y Derqui

Teléfono: 2644302269

Horario: 17:30 a 19.

email: [email protected]

SEDE 4 - RAWSON

Nivel Secundario: Escuela Juan XXIII

Domicilio: Almafuerte 815 (O)

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:30 a 20.

email: [email protected]

SEDE 5 - CHIMBAS

Nivel Primario: Escuela Salvador María del Carril

Domicilio: Gral. Urquiza 321 (N)

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:30 a 20.

email: [email protected]

SEDE 6 - CHIMBAS

Nivel Secundario: Escuela Jorge Luis Borges

Domicilio: López Mansilla S/N

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:30 a 20.

email: [email protected]