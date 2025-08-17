"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > lista

Abel Chiconi encabezará la lista de La Libertad Avanza en San Juan

La Libertad Avanza oficializó sus candidatos para las elecciones legislativas de octubre en San Juan. La lista estará encabezada por Abel Chiconi, actual presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, seguido por la abogada Cristina Tejada Heredia y el bloquista disidente Juan Sancassani.

Finalmente se conoció quiénes representarán a La Libertad Avanza en San Juan en las elecciones legislativas de octubre. La lista que responde al presidente Javier Milei y es conducida a nivel provincial por el diputado nacional José Peluc estará integrada por tres nombres con peso en distintos espacios.

image

En primer lugar, encabezando la boleta, aparece Abel Chiconi, actual presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Chiconi tiene un rol central en la aplicación de las modificaciones que el Gobierno nacional impulsa en el organismo y mantiene diálogo directo con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Además, es considerado un hombre de confianza de Peluc en la provincia.

En el segundo puesto estará la abogada Cristina Mabel Tejada Heredia, ex dirigente de Dignidad Ciudadana, fuerza política por la que fue candidata suplente a diputada provincial en 2019. En 2023 se sumó a las filas libertarias y formó parte del armado que permitió a Milei conquistar una banca en Diputados y otra en el Senado por San Juan.

Te puede interesar...

image

La lista se completa con Juan Sancassani, figura del bloquismo disidente, que abandonó ese espacio para alinearse con La Libertad Avanza. Su incorporación busca captar al electorado tradicional bloquista que se distanció del oficialismo local.

image

Además, quedaron confirmados los candidatos suplentes: Silvina Andrea Tomeo (1ª suplente), Alexis Martín Robles (2º suplente) y Estefanía del Rosario (3ª suplente).

Con esta definición, La Libertad Avanza se suma a la grilla de frentes y partidos que competirán en los comicios legislativos donde San Juan renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Temas

Te puede interesar