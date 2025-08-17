Finalmente se conoció quiénes representarán a La Libertad Avanza en San Juan en las elecciones legislativas de octubre. La lista que responde al presidente Javier Milei y es conducida a nivel provincial por el diputado nacional José Peluc estará integrada por tres nombres con peso en distintos espacios.
Abel Chiconi encabezará la lista de La Libertad Avanza en San Juan
La Libertad Avanza oficializó sus candidatos para las elecciones legislativas de octubre en San Juan. La lista estará encabezada por Abel Chiconi, actual presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, seguido por la abogada Cristina Tejada Heredia y el bloquista disidente Juan Sancassani.