A un paso de inaugurarse: el hospital de Angaco ya supera el 90%

Es el momento donde la obra deja de ser estructura y empieza a convertirse en servicio. La coordinación entre equipos técnicos y operarios es clave. Cada intervención impacta en la siguiente. No hay margen para errores en una infraestructura que debe funcionar las 24 horas.

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El nuevo hospital no es una obra más. Está pensado para atender a más de 20 mil personas, principalmente de Angaco y San Martín, dos departamentos que históricamente reclamaron mayor cobertura sanitaria.

Será un hospital de complejidad Nivel II. En términos concretos, eso significa más servicios y mayor capacidad de respuesta: internación, quirófanos, diagnóstico por imágenes, laboratorio y atención especializada. La posibilidad de resolver más casos sin derivaciones cambia directamente la calidad de atención para los vecinos.

El proyecto, financiado con fondos provinciales, responde a una idea que se repite en la gestión sanitaria: descentralizar la atención y acercar los servicios. En la práctica, eso se traduce en menos traslados, menos tiempos de espera y mayor capacidad de respuesta ante emergencias.

Además, la organización interna del edificio fue pensada para optimizar la circulación, algo clave en hospitales donde cada minuto cuenta. Con más del 90% ejecutado, el hospital entra en su etapa final. La obra ya no se mide en metros cuadrados construidos, sino en detalles ajustados.

Falta poco para que deje de ser obra y pase a ser hospital. Y en ese cambio, hay una expectativa concreta: que no sea solo un edificio nuevo, sino una mejora real en la vida cotidiana de miles de sanjuaninos.