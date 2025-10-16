Este miércoles, el Polideportivo de Las Chacritas, en 9 de Julio, fue escenario de una celebración en familia por el Día de la Madre. Cerca de 3 mil personas participaron del bingo organizado por el municipio, en una tarde noche que combinó premios, música y baile.
San Juan 8 > San Juan > 9 de Julio
9 de Julio organizó un multitudinario festejo del Día de la Madre
Unas 3 mil personas participaron de la celebración organizada por 9 de Julio en el Polideportivo de Las Chacritas. Hubo baile, música y sorteos.