9 de Julio organizó un multitudinario festejo del Día de la Madre

El intendente Daniel Banega expresó su saludo “a todas las madres del departamento, a las que acompañan con su esfuerzo diario la vida familiar y comunitaria, y a aquellas que hoy recordamos con cariño”, destacando también la importancia de generar espacios como el de este miércoles, donde las familias puedan reunirse y compartir en comunidad.

Hubo premios, show e intervenciones de artistas locales y academias de danzas, en una noche de la que todos disfrutaron hasta el final.