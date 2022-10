Al respecto, el titular de Anses UDAI Rawson, Raúl Romero, sostuvo que estiman que el refuerzo económico podría ser recibido por alrededor de 20.000 sanjuaninos. "Este grupo corresponde a personas que tienen entre 18 y 65 años y no perciben ningún beneficio social o programa de empleo, no están registrados en un trabajo de manera formal y no son monotributistas o autónomos", comentó.