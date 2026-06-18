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República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo de necesitados

Jugaron en Atlanta, en la apertura de la segunda fecha de la Copa del Mundo. Sadilek adelantó al conjunto europeo. Lo igualó Mokoena para los africanos. Ambos perdieron en su debut.

República Checa y Sudáfrica llegaban necesitados al duelo que abrió la segunda fecha del Mundial 2026, pero no lograron sacarse diferencias y empataron.

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El partido, jugado en Atlanta y que formó parte del grupo A, terminó en igualdad por 1-1. Para los europeos anotó Michal Sadílek, mientras que Teboho Mokoena lo empató sobre el final. El mediocampista checo abrió el marcador a los seis minutos del primer tiempo, el definir solo dentro del área tras una muy floja cobertura de la defensa sudafricana.

Sobre el final, Teboho Mokoena desde los doce pasos puso el 1 a 1 para los africanos.

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Ambos equipos sumaron sus primeros puntos en la competición ya que habían perdido en la primera jornada. En la tercera fecha, Sudáfrica tendrá que enfrentar a Corea, mientras que República Checa hará lo propio ante México.

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La selección mexicana, una de las anfitrionas del torneo, enfrentará a Corea en la noche de este jueves, desde las 22, en el estadio Akron

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