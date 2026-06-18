República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo de necesitados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2067665630610743557?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2067665630610743557%7Ctwgr%5E80e7e5ceb5a076aca6a649fc1c8ac12d76cdcfb9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cadena3.com%2F&partner=&hide_thread=false
Ambos equipos sumaron sus primeros puntos en la competición ya que habían perdido en la primera jornada. En la tercera fecha, Sudáfrica tendrá que enfrentar a Corea, mientras que República Checa hará lo propio ante México.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2067641589275455596?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2067641589275455596%7Ctwgr%5E80e7e5ceb5a076aca6a649fc1c8ac12d76cdcfb9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cadena3.com%2F&partner=&hide_thread=false
La selección mexicana, una de las anfitrionas del torneo, enfrentará a Corea en la noche de este jueves, desde las 22, en el estadio Akron