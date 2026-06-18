República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo de necesitados

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El partido, jugado en Atlanta y que formó parte del grupo A, terminó en igualdad por 1-1. Para los europeos anotó Michal Sadílek, mientras que Teboho Mokoena lo empató sobre el final. El mediocampista checo abrió el marcador a los seis minutos del primer tiempo, el definir solo dentro del área tras una muy floja cobertura de la defensa sudafricana.

Sobre el final, Teboho Mokoena desde los doce pasos puso el 1 a 1 para los africanos.