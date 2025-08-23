"
San Martín busca recuperar la ilusión con una victoria en casa

El Verdinegro recibe a Gimnasia de La Plata a las 20 en el Pueblo Viejo con la necesidad de volver a ganar para mantener vivas sus esperanzas de permanencia en Primera División.

En San Martín, el objetivo es uno solo: ganar en casa. Tras el empate del lunes pasado en Córdoba, el Verdinegro necesita sumar de a tres para que aquel punto tenga verdadero valor y, además, recuperar la fortaleza como local, vital en la lucha por la permanencia.

Hoy, desde las 20, San Martín enfrentará no solo a Gimnasia y Esgrima de La Plata, sino también a sus propias limitaciones en este difícil tramo del torneo Clausura. El equipo dirigido por Romagnoli repetirá la mayoría de los nombres utilizados en este segundo semestre, con la duda de Horacio Tijanovich, quien salió lesionado en Córdoba.

En el arco, Matías Borgogno sostiene las esperanzas del equipo; en defensa, Cáseres y Recalde se consolidan mientras que Portillo es más regular que Diarte en los laterales. En el mediocampo, sin Pulpo González, Watson y Jaurena se encargan de manejar el juego, con Salle como carta desequilibrante para el ataque.

Gimnasia, que llegaba con tres partidos invicto, cayó 2-1 ante Lanús en la última jornada. La buena noticia para su cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a entrenar a la par del equipo y sería titular, mientras que Norberto Briasco sufrió una lesión muscular y será baja.

Para San Martín, el encuentro de hoy es clave. Un empate no basta, y la única meta es ganar en San Juan para mantener vivas las expectativas de permanecer en Primera División.

