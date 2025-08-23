En San Martín, el objetivo es uno solo: ganar en casa. Tras el empate del lunes pasado en Córdoba, el Verdinegro necesita sumar de a tres para que aquel punto tenga verdadero valor y, además, recuperar la fortaleza como local, vital en la lucha por la permanencia.
San Martín busca recuperar la ilusión con una victoria en casa
El Verdinegro recibe a Gimnasia de La Plata a las 20 en el Pueblo Viejo con la necesidad de volver a ganar para mantener vivas sus esperanzas de permanencia en Primera División.