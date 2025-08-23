San Martín busca recuperar la ilusión con una victoria en casa

Hoy, desde las 20, San Martín enfrentará no solo a Gimnasia y Esgrima de La Plata, sino también a sus propias limitaciones en este difícil tramo del torneo Clausura. El equipo dirigido por Romagnoli repetirá la mayoría de los nombres utilizados en este segundo semestre, con la duda de Horacio Tijanovich, quien salió lesionado en Córdoba.

En el arco, Matías Borgogno sostiene las esperanzas del equipo; en defensa, Cáseres y Recalde se consolidan mientras que Portillo es más regular que Diarte en los laterales. En el mediocampo, sin Pulpo González, Watson y Jaurena se encargan de manejar el juego, con Salle como carta desequilibrante para el ataque.