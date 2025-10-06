La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tcnl. Juan Manuel Cabot” llevará adelante ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado entre la Ruta Nacional 60, Avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento de Rivadavia.
El RIM 22 realizará ejercicios de tiro en el predio de Marquesado
