El RIM 22 realizará ejercicios de tiro en el predio de Marquesado

Las prácticas se desarrollarán desde el martes 7 hasta el viernes 10 de octubre, en el horario de 6:30 a 22:00, con la participación de personal militar especializado.

Desde la institución se solicita a la comunidad no ingresar al área de ejercicios durante los días mencionados, dado que se utilizará munición real en el marco de las maniobras programadas. Estas actividades forman parte del plan anual de instrucción y adiestramiento del Ejército Argentino, orientado a mantener la preparación y eficiencia operativa de sus unidades.