Debido al estado que presentaba, la mujer debió ser trasladada a Urgencias del Hospital Rawson donde fue diagnosticada con politraumatismos, fractura del dedo medio y una herida cortante en la mano derecha. Como consecuencia, desde el nosocomio optaron por dejarla internada en observación.

Hasta el momento, no trascendió los motivos del vuelco. No obstante, se estima que no hubo otros vehículos que hayan participado del mismo.