Un motociclista está grave tras ser embestido por un colectivo en RN20

El accidente ocurrió en RN20, en 9 de Julio. Tanto el motociclista como el conductor del colectivo resultaron negativos en alcoholemia.

El hecho ocurrió cerca de las 21.45 del sábado, sobre el kilómetro 10 de la RN20, frente a la estación de servicio Axion, en 9 de Julio. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el motociclista Pablo Daniel Flores circulaba con su Motomel 150 cc. por la Ruta de este a oeste, cuando a la altura de la estación de servicio lo impactó desde atrás un colectivo Mercedes Benz de la empresa Vallecito, manejado por Roberto Farías, que transitaba en igual sentido.

Por el fuerte impacto, tanto el motociclista como la moto salieron despedidos, quedando el rodado en el carril contrario, provocando que un auto Citröen C4 que circulaba en la otra vía de oeste a este, impactara la moto.

image

El motociclista sufrió graves lesiones y fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson donde quedó internado.

En la pipeta realizada a ambos conductores, el resultado fue negativo, de 0,0 gr/l de alcohol en sangre para ambos.

Intervino personal policial de la Comisaría 31° y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi y de la ayudante fiscal Victoria Martín.

image

