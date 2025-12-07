Un motociclista está grave tras ser embestido por un colectivo en RN20

Por el fuerte impacto, tanto el motociclista como la moto salieron despedidos, quedando el rodado en el carril contrario, provocando que un auto Citröen C4 que circulaba en la otra vía de oeste a este, impactara la moto.

image

El motociclista sufrió graves lesiones y fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson donde quedó internado.