El hecho ocurrió cerca de las 21.45 del sábado, sobre el kilómetro 10 de la RN20, frente a la estación de servicio Axion, en 9 de Julio. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el motociclista Pablo Daniel Flores circulaba con su Motomel 150 cc. por la Ruta de este a oeste, cuando a la altura de la estación de servicio lo impactó desde atrás un colectivo Mercedes Benz de la empresa Vallecito, manejado por Roberto Farías, que transitaba en igual sentido.
Un motociclista está grave tras ser embestido por un colectivo en RN20
El accidente ocurrió en RN20, en 9 de Julio. Tanto el motociclista como el conductor del colectivo resultaron negativos en alcoholemia.