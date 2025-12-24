Un mes en libertad y dos ataques: prisión preventiva para un reincidente

Según la reconstrucción realizada en Tribunales por la UFI CAVIG, Ruíz conocía a la joven que denunció el abuso. Tras invitarla a su vivienda, ubicada en calle Centenario, en Chimbas Norte, la ató de pies y manos con una cuerda, la trasladó a una habitación y la agredió sexualmente.

La víctima logró escapar luego de pedir auxilio a los gritos. Posteriormente, fue examinada por personal médico, que constató lesiones compatibles con un ataque sexual, según se expuso en la audiencia.

image

Otro ataque, horas después

Cerca de las 6 de la mañana, el mismo sujeto habría protagonizado un segundo hecho violento. Una mujer que se dirigía a trabajar denunció haber sido atacada en la vía pública.

En un testimonio que se viralizó en redes sociales tras conocerse la condena, la sanjuanina relató: “Iba a trabajar y fui atacada por este sujeto, que me golpeó desesperadamente, sin piedad”. Según indicó, el agresor intentó robarle la moto, su herramienta de trabajo.

La mujer describió una golpiza con patadas en el pecho, golpes en el rostro y lesiones en piernas, codos y pómulo. “Me lastimó entera. Solo agradezco haber salvado la vida, porque si no, hoy estaría muerta”, expresó.

Cuestionamientos y pedido de justicia

En su relato, la víctima también manifestó su indignación por la situación de seguridad y cuestionó la decisión judicial que permitió que el acusado recuperara la libertad. “¿En qué estaban pensando cuando lo dejaron salir?”, planteó, al tiempo que denunció demoras en la llegada de la Policía pese a la cercanía de la comisaría.

La situación judicial

Durante la audiencia, el fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG, detalló el extenso prontuario del acusado, que incluye condenas previas por delitos contra la propiedad, venta de estupefacientes y una causa por un siniestro vial fatal ocurrido en 2019.

Finalmente, el juez de Garantías Eugenio Maximiliano Barbera ordenó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria y dictó prisión preventiva por tres meses, disponiendo el traslado de Ruíz nuevamente al penal.

La investigación continúa mientras se desarrollan nuevas medidas probatorias en una causa que volvió a poner en debate la reincidencia y la protección de las víctimas.