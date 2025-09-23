Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este martes, en el departamento de Santa Lucía terminó con un ciclista hospitalizado, aunque fuera de peligro. El hecho se registró en la esquina de las calles Necochea y Thomas Edison y requirió la intervención de personal policial y del Ministerio Público Fiscal.
Un ciclista terminó hospitalizado tras chocar con una camioneta
Un ciclista sufrió lesiones leves y debió ser trasladado al Hospital Rawson luego de ser rozado por una camioneta en la intersección de Necochea y Thomas Edison, en Santa Lucía. La Policía investiga las causas del siniestro.