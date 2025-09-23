Un ciclista terminó hospitalizado tras chocar con una camioneta

De acuerdo con el informe de la Sub Comisaría Santa Lucía Este, el accidente involucró a una camioneta Renault Oroch y a una bicicleta color gris, ambos conducidos por personas de entre 40 y 50 años. Los dos vehículos circulaban por calle Necochea en el mismo sentido, de sur a norte, cuando se produjo el contacto.

Según las primeras pericias, la camioneta habría rozado con su lateral derecho el manubrio de la bicicleta, provocando que el ciclista perdiera el control y cayera sobre el asfalto.