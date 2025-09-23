"
Un ciclista terminó hospitalizado tras chocar con una camioneta

Un ciclista sufrió lesiones leves y debió ser trasladado al Hospital Rawson luego de ser rozado por una camioneta en la intersección de Necochea y Thomas Edison, en Santa Lucía. La Policía investiga las causas del siniestro.

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este martes, en el departamento de Santa Lucía terminó con un ciclista hospitalizado, aunque fuera de peligro. El hecho se registró en la esquina de las calles Necochea y Thomas Edison y requirió la intervención de personal policial y del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con el informe de la Sub Comisaría Santa Lucía Este, el accidente involucró a una camioneta Renault Oroch y a una bicicleta color gris, ambos conducidos por personas de entre 40 y 50 años. Los dos vehículos circulaban por calle Necochea en el mismo sentido, de sur a norte, cuando se produjo el contacto.

Según las primeras pericias, la camioneta habría rozado con su lateral derecho el manubrio de la bicicleta, provocando que el ciclista perdiera el control y cayera sobre el asfalto.

El conductor de la bicicleta sufrió un corte en el cuero cabelludo y fue trasladado consciente al Hospital Rawson, donde recibió puntos de sutura y permanece en observación, aunque fuera de riesgo.

En el lugar trabajaron agentes de la Sub Comisaría Santa Lucía Este y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades del hecho.

