En un importante operativo realizado este viernes en la localidad de Villa Lourdes, en el departamento Rivadavia, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar un punto de fraccionamiento de drogas. El allanamiento fue llevado a cabo por el Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan en conjunto con la Unidad Fiscal Federal, como parte de una investigación en curso sobre el tráfico de sustancias ilícitas en la provincia.
Cocaína, dinero y balanza: allanamiento desmanteló punto de venta de drogas
En un allanamiento llevado a cabo en Rivadavia, la Policía de San Juan, en conjunto con la Unidad Fiscal Federal, logró incautar 100 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados en el fraccionamiento de drogas.