Cocaína, dinero y balanza: allanamiento desmanteló punto de venta de drogas

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo GERAS (Grupo Especial de Respuesta a Situaciones de Alto Riesgo), quienes irrumpieron en el domicilio señalado como foco de actividades ilegales. Durante el operativo, que contó con la colaboración de un can detector de narcóticos, Farkas, se logró localizar y secuestrar una sustancia en polvo blanco, que tras las pruebas pertinentes resultó ser clorhidrato de cocaína.

En total, se incautaron aproximadamente 100 gramos de la droga, distribuidos en varias dosis. Además, los efectivos encontraron una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias, teléfonos celulares y dinero en efectivo de baja denominación, lo que confirma la actividad de narcomenudeo en el lugar.