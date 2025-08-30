"
Cocaína, dinero y balanza: allanamiento desmanteló punto de venta de drogas

En un allanamiento llevado a cabo en Rivadavia, la Policía de San Juan, en conjunto con la Unidad Fiscal Federal, logró incautar 100 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados en el fraccionamiento de drogas.

En un importante operativo realizado este viernes en la localidad de Villa Lourdes, en el departamento Rivadavia, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar un punto de fraccionamiento de drogas. El allanamiento fue llevado a cabo por el Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan en conjunto con la Unidad Fiscal Federal, como parte de una investigación en curso sobre el tráfico de sustancias ilícitas en la provincia.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo GERAS (Grupo Especial de Respuesta a Situaciones de Alto Riesgo), quienes irrumpieron en el domicilio señalado como foco de actividades ilegales. Durante el operativo, que contó con la colaboración de un can detector de narcóticos, Farkas, se logró localizar y secuestrar una sustancia en polvo blanco, que tras las pruebas pertinentes resultó ser clorhidrato de cocaína.

En total, se incautaron aproximadamente 100 gramos de la droga, distribuidos en varias dosis. Además, los efectivos encontraron una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias, teléfonos celulares y dinero en efectivo de baja denominación, lo que confirma la actividad de narcomenudeo en el lugar.

Las personas involucradas en el operativo quedaron a disposición de la Justicia Federal de San Juan, que continuará con la investigación para determinar la cadena de distribución de la droga y el grado de vinculación de los detenidos.

