Robaron en un local de motos en Santa Lucía: misterio y pérdidas millonarias
Delincuentes desvalijaron un comercio de indumentaria y accesorios para motos durante la madrugada. Se llevaron mercadería exclusiva y arrancaron sistemas de alarma. La investigación está en marcha y aún no hay detenidos.
Un importante golpe delictivo se produjo en la madrugada de este viernes en un comercio dedicado a la venta de indumentaria y accesorios para motos, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen y República Argentina, en el departamento Santa Lucía.
El hecho fue descubierto durante la mañana, cuando el propietario llegó al lugar para iniciar la jornada laboral y advirtió que el inmueble había sido violentado y completamente desvalijado.
De acuerdo a las primeras estimaciones, el perjuicio económico oscila entre los 8 y 10 millones de pesos. Los delincuentes se llevaron una gran cantidad de productos de alto valor, muchos de ellos de venta exclusiva, lo que refuerza la hipótesis de un robo planificado y con conocimiento previo del lugar.
Según se pudo reconstruir, los autores forzaron puertas y rejas traseras, ingresaron al depósito y se tomaron el tiempo de sacar la mercadería de las cajas, dejando los embalajes vacíos en el interior del inmueble.
Alarmas arrancadas y mercadería específica
Durante el ataque, los ladrones también arrancaron los sistemas de alarma, tanto internos como externos, que estaban colocados incluso sobre la vereda. Por la cantidad y el peso de los elementos sustraídos, se presume que intervinieron varias personas.
Entre los productos robados figuran conjuntos de enduro, camperas, pantalones técnicos, guantes, botas —incluidas infantiles—, cascos de motocross y adventure, todos artículos de alto valor y difícil reposición.
Investigación en curso y cámaras bajo análisis
La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que ya trabaja en el análisis del hecho. Hasta el momento no hay personas detenidas.
Las cámaras de seguridad del local comercial y de viviendas cercanas a la zona serán clave para intentar reconstruir los movimientos de los autores durante la madrugada. Vecinos del sector ya pusieron sus registros a disposición de los investigadores.
Desde el entorno del comercio solicitaron no adquirir mercadería de origen dudoso y dar aviso inmediato ante cualquier intento de comercialización de estos productos, ya sea de manera presencial o a través de redes sociales.
La investigación continúa para dar con los responsables de uno de los robos más importantes registrados en la zona en los últimos días.