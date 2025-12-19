Robaron en un local de motos en Santa Lucía: misterio y pérdidas millonarias

Según se pudo reconstruir, los autores forzaron puertas y rejas traseras, ingresaron al depósito y se tomaron el tiempo de sacar la mercadería de las cajas, dejando los embalajes vacíos en el interior del inmueble.

Alarmas arrancadas y mercadería específica

Durante el ataque, los ladrones también arrancaron los sistemas de alarma, tanto internos como externos, que estaban colocados incluso sobre la vereda. Por la cantidad y el peso de los elementos sustraídos, se presume que intervinieron varias personas.

image

Entre los productos robados figuran conjuntos de enduro, camperas, pantalones técnicos, guantes, botas —incluidas infantiles—, cascos de motocross y adventure, todos artículos de alto valor y difícil reposición.

Investigación en curso y cámaras bajo análisis

La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que ya trabaja en el análisis del hecho. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Las cámaras de seguridad del local comercial y de viviendas cercanas a la zona serán clave para intentar reconstruir los movimientos de los autores durante la madrugada. Vecinos del sector ya pusieron sus registros a disposición de los investigadores.

Desde el entorno del comercio solicitaron no adquirir mercadería de origen dudoso y dar aviso inmediato ante cualquier intento de comercialización de estos productos, ya sea de manera presencial o a través de redes sociales.

La investigación continúa para dar con los responsables de uno de los robos más importantes registrados en la zona en los últimos días.